  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

مورد عجیب بازیکن محبوب قلعه‌نویی در پرسپولیس

مورد عجیب بازیکن محبوب قلعه‌نویی در پرسپولیس

هشتمین دیدار پرسپولیس در فصل بیست و ششم لیگ برتر با غیبت دوباره بازیکن جوان این تیم مقابل خیبر خرم آباد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ساعت ۱۷ امروز به مصاف خیبر خرم آباد از بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر فصل جاری می رزود که مهدی تارتار با وجود سرماخوردگی تیوی بیفوما باز هم حاضر به استفاده از امیرحسین محمودی در ترکیب اصلی نشد تا بازیکن جوان سرخ ها همچنان نیمکت نشین باقی بماند.

محمودی که در ۶ ماه گذشته عضو ثابت اردوهای تیم ملی فوتبال ایران بوده است هنوز نتوانسته است نظر مثبت مهدی تارتار را همچون امیر قلعه نویی جلب کند. محمودی در فصل جاری هرگز در ترکیب اصلی پرسپولیس بازی نکرده است و تنها فرصت نشستن روی نیمکت تیم را داشته است.

با این حال قلعه نویی همچنان فرصت حضور او در تیم ملی بزرگسالان را می دهد تا ابهام درباره بررسی عملکرد او از سوی کادرفنی تیم ملی با وجود عدم حضور در رقابت های لیگ برتر با پیراهن پرسپولیس وجود داشته باشد.

کد مطلب 6977967

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها