به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی ساعت ۱۷ امروز به مصاف خیبر خرم آباد از بازی های معوقه هفته هفتم لیگ برتر فصل جاری می رزود که مهدی تارتار با وجود سرماخوردگی تیوی بیفوما باز هم حاضر به استفاده از امیرحسین محمودی در ترکیب اصلی نشد تا بازیکن جوان سرخ ها همچنان نیمکت نشین باقی بماند.

محمودی که در ۶ ماه گذشته عضو ثابت اردوهای تیم ملی فوتبال ایران بوده است هنوز نتوانسته است نظر مثبت مهدی تارتار را همچون امیر قلعه نویی جلب کند. محمودی در فصل جاری هرگز در ترکیب اصلی پرسپولیس بازی نکرده است و تنها فرصت نشستن روی نیمکت تیم را داشته است.

با این حال قلعه نویی همچنان فرصت حضور او در تیم ملی بزرگسالان را می دهد تا ابهام درباره بررسی عملکرد او از سوی کادرفنی تیم ملی با وجود عدم حضور در رقابت های لیگ برتر با پیراهن پرسپولیس وجود داشته باشد.