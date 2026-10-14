مسیبی: سامانه پایش برخط معادن زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح سامانه پایش برخط معادن زنجان، گفت: با راه‌اندازی این سامانه، امکان نظارت هوشمند و تصویری بر فعالیت ۲۶۰ معدن فعال استان فراهم شده و اطلاعات مربوط به میزان خروج مواد معدنی، ماشین‌آلات حمل‌ونقل و خریداران با دقت بیشتری قابل بررسی و ارزیابی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان زنجان افزود: این استان از مناطق معدن‌خیز کشور به شمار می‌رود و حفاظت از ذخایر معدنی، صیانت از حقوق عامه و نظارت بر نحوه بهره‌برداری از این منابع، از مهم‌ترین مسئولیت‌های قانونی و اجرایی دستگاه‌های متولی محسوب می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر حمایت از فعالیت‌های قانونی در بخش معدن تصریح کرد: رویکرد مجموعه صمت استان، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران قانون‌مدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و زیرساخت‌های عمومی است و استفاده از ابزارهای نوین نظارتی می‌تواند به تحقق هم‌زمان این اهداف کمک کند.

مسیبی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه در پی مصوبات شورای معادن استان و کارگروه اقتصاد مقاومتی و با پیگیری‌های انجام‌شده برای صیانت از حقوق عامه محقق شده است، ادامه داد: طراحی و اجرای این طرح با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان داخلی انجام شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات لجستیکی در مجموعه صمت استان گفت: کارشناسان این مجموعه همواره در حوزه صدور مجوزها، انجام بازرسی‌ها و وصول حقوق دولتی معادن مسئولیت‌های متعددی بر عهده داشته‌اند و استقرار سامانه هوشمند می‌تواند ضمن افزایش دقت نظارت‌ها، بخشی از محدودیت‌های موجود را جبران کند.

کنترل اضافه‌بار معادن با نظارت تصویری و لحظه‌ای

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، کنترل میزان بارگیری و جلوگیری از حمل بار بیش از ظرفیت مجاز را از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه برشمرد و گفت: اضافه‌بار خودروهای حمل مواد معدنی یکی از عوامل آسیب به جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و نظارت دقیق بر تناژ محموله‌ها می‌تواند در کاهش خسارت‌های وارده به راه‌های ارتباطی استان و کشور مؤثر باشد.

مسیبی افزود: دسترسی‌های لازم برای دستگاه‌های مسئول در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فراهم شده است تا این دستگاه‌ها بتوانند حرکت ماشین‌آلات و میزان بار حمل‌شده را به‌صورت تصویری و لحظه‌ای رصد کنند.

وی شفافیت در تخصیص سوخت و محاسبه دقیق حقوق دولتی را از دیگر مزایای اجرای این طرح دانست و اظهار کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، داده‌های قابل اتکایی را در اختیار دستگاه‌های مالیاتی و نظارتی قرار می‌دهد و زمینه تخصیص امکانات و سوخت متناسب با عملکرد واقعی معادن را فراهم می‌کند.

اتصال تدریجی تمام معادن استان زنجان به سامانه هوشمند

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به ضرورت همراهی بهره‌برداران در اجرای این طرح گفت: هدف از استقرار سامانه پایش برخط، ایجاد بدبینی نسبت به فعالان معدنی نیست، بلکه تلاش می‌شود فرآیند نظارت بر فعالیت معادن در چارچوبی شفاف، یکسان و قانونی انجام شود.

وی با قدردانی از همکاری بهره‌برداران معادن در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: برای اتصال معادن استان به سامانه، برنامه زمان‌بندی و اولویت‌بندی مشخصی تدوین شده است و در ادامه، سایر معادن نیز به‌تدریج زیر پوشش این نظام نظارتی قرار می‌گیرند.

مسیبی با تأکید بر ضرورت آغاز اجرای طرح‌ها و بهبود مستمر آنها اضافه کرد: برای پیشبرد برنامه‌های نظارتی نباید منتظر فراهم شدن تمام شرایط ایده‌آل ماند، بلکه باید اقدامات را آغاز کرد و متناسب با نیازها و تجربه اجرایی، زیرساخت‌ها را توسعه داد.

وی به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، طرح آسیب‌شناسی فرآیندهای پاسخگویی و راه‌اندازی میز خدمت با همکاری علمی دانشگاه زنجان اجرا شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: میز خدمت بر مبنای مطالعات علمی و نیازسنجی از مراجعان و بهره‌برداران طراحی شده است تا فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و رضایتمندی مراجعه‌کنندگان افزایش یابد.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها در شناسایی مشکلات و اصلاح فرآیندهای اداری، در کنار توسعه سامانه‌های هوشمند، می‌تواند به افزایش شفافیت، بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به فعالان اقتصادی و مردم منجر شود.