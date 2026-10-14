اعزام ۳۲۰۰ نفر از کهگیلویه و بویراحمد به اردوهای راهیان نور شمال غرب

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد رحیم وفانژاد عصر چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه این استان در منطقه تنگه مرصاد کرمانشاه، از اعزام ۳۲۰۰ نفر از استان به اردوهای راهیان نور خبر داد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر اعزام‌ها نسبت به سال گذشته اظهار کرد: امسال در قالب کاروان‌های مختلف، در مجموع ۳۲۰۰ نفر از سراسر استان به یادمان‌های دفاع مقدس اعزام شدند که در کنار برنامه‌های راهیان نور، از ظرفیت‌های گردشگری نیز بازدید می‌کنند.

مسئول معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برنامه‌های کاروان‌ها شامل بازدید از مناطق گردشگری، یادمان‌های دفاع مقدس و حضور در قم است، افزود: اعزام‌ها با برنامه‌ریزی انجام‌شده و با همراهی مجموعه‌های پشتیبان برگزار شد و کاروان‌ها بدون بروز حادثه و آسیب به استان بازگشتند.

وی با اشاره به جایگاه استان در اعزام زائران بیان کرد: میزان اعزام‌ها نسبت به سال گذشته ۵۰۰ درصد رشد داشته است و استان از نظر اعزام به نسبت جمعیت، در جایگاه نخست کشور قرار گرفته است.

سرگرد وفانژاد حمایت فرماندهی سپاه فتح استان، هیئت‌رئیسه، مسئولان حفاظت اطلاعات و نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه را از عوامل مؤثر در اجرای این برنامه‌ها دانست و از همکاری مجموعه‌های پشتیبان، از جمله معاونت‌های سپاه استان، شرکت ایثار، ناحیه بسیج دانشجویی و اصحاب رسانه قدردانی کرد.

روایت‌هایی از ایثار؛ از لباس شهدا تا خاطرات خانواده‌هایشان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار به‌جامانده از شهدای دفاع مقدس، از لباس‌های مطهر شهدا و آثار باقی‌مانده از لحظات شهادت آنان یاد کرد و گفت: برخی از این آثار، از جمله پیراهن شهیدی که به گفته حاضران همچنان عطر خاصی دارد، برای زائران یادآور پیوند عمیق میان نسل امروز و فرهنگ ایثار و شهادت است.

مسئول معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مزار شهدا برای بسیاری از مردم محل آرامش و معنویت است، اظهار کرد: گاهی انسان با گذشت سال‌ها همچنان به زیارت شهدا می‌رود و این ارتباط، پرسشی مهم درباره جایگاه شهدا در زندگی مردم ایجاد می‌کند؛ اینکه چه ویژگی‌ای در مسیر زندگی و انتخاب آنان وجود داشته که یادشان پس از سال‌ها همچنان زنده است.

وی با اشاره به لحظه‌های سرنوشت‌ساز زندگی شهدا، تصمیم آنان برای انتخاب مسیر جهاد را مورد توجه قرار داد و گفت: شهدا در موقعیت‌هایی قرار گرفتند که می‌توانستند آسایش و زندگی شخصی خود را در اولویت قرار دهند، اما در لحظه تصمیم، مسئولیت و نجات دیگران را انتخاب کردند.

فداکاری شهدا در روایت خانواده‌ها

سرگرد وفانژاد با اشاره به خاطراتی از زندگی خانوادگی شهدا، به روایت دختری اشاره کرد که پیش از شهادت پدرش از او خواسته بود بار دیگر به خانه بازگردد و او را در آغوش بگیرد.

وی همچنین خاطره‌ای از نخستین روز مدرسه فرزند یکی از شهدا بیان کرد؛ کودکی که از دایی خود خواسته بود هنگام رساندن او به مدرسه، روی صندلی جلو بنشیند تا دیگر دانش‌آموزان تصور کنند پدرش همراه اوست.

به گفته مسئول معاونت اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد این روایت‌ها گوشه‌ای از هزینه‌ای است که خانواده‌های شهدا برای دفاع از کشور پرداخته‌اند و نشان می‌دهد شهادت، افزون بر فداکاری فردی، بر زندگی و آینده خانواده‌ها نیز تأثیر عمیقی گذاشته است.

وی با اشاره به ضرورت بازخوانی این خاطرات برای نسل جوان، بر اهمیت شناخت واقعیت زندگی خانواده‌های شهدا و توجه به رنج‌ها و دشواری‌هایی که آنان پس از شهادت عزیزانشان تحمل کرده‌اند، تأکید کرد.