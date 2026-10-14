ادعای نتانیاهو درباره حمله پیشدستانه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در تنگنا قرار دارد به تکرار ادعاهای خود علیه ایران پرداخت.

نتانیاهو روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: دشمنان ما می‌خواهند در این روزها به ما حمله کنند.نیروهای نیابتی ایران به دنبال شلیک موشک و انجام عملیات تهاجمی هستند. نشانه‌هایی وجود دارد که دشمن قصد حمله به ما را دارد و امیدوارم قبل از انتخابات شاهد تشدید تنش نباشیم.

او با ادعای اینکه با حمله پیشدستانه به تهران در این زمان، درست قبل از انتخابات این رژیم، مخالف است، مدعی شد: به نظر من، این زمان‌ برای ما مناسب نیست.

نتانیاهو که همواره برای بقای سیاسی و خروج از تنگنا به جنگ طلبی روی می آورد، ادعا کرد: اگر ایران به ما حمله کند، ضربه‌ای دریافت خواهد کرد که که تصورش را هم نمی‌کند. ظرف دو سال آینده، حماس و حزب‌الله را نابود و ایران را سرنگون خواهیم کرد. تا زمانی که من نخست وزیر هستم به ایران اجازه نخواهم داد که به کشوری هسته‌ای تبدیل شود. ما ۹۰ درصد کار را در جبهه های باز انجام داده‌ایم و هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.

وی گفت: من تمایل بن گویر برای وزیر دفاع شدن را درک می‌کنم، اما او کسی نیست که تصمیم می‌گیرد و این سمت باید در دست لیکود باقی بماند.

او که به شدت در محافل داخلی رژیم صهیونیستی تحت فشار است، با اذعان به ناکامی در جریان عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد: در مورد ۷ اکتبر یک کوری اطلاعاتی وجود داشت، اما در مورد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نیز یک کوری اطلاعاتی وجود داشت و احدی خواستار استعفای رئیس جمهور بوش نشد.