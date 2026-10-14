به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تداوم خدمات شهری در شرایط جنگی اظهار کرد: شهرداری علاوه بر انجام وظایف معمول خود، تلاش کرده با اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه زیرساخت‌های شهری، بخشی از مشکلات معیشتی و روزمره شهروندان را کاهش دهد.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های «تورم صفر» و «چشم‌روشنی» افزود: این طرح‌ها با هدف حمایت از خانواده‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی دنبال می‌شوند و در کنار آن، پروژه‌های عمرانی و خدماتی پایتخت نیز ادامه دارند.

بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگراهی و ترافیکی تهران

محمدخانی با اشاره به اقدامات عمرانی ماه‌های اخیر گفت: فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به طول بیش از ۹ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و هفت پروژه عمرانی و ترافیکی به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان نیز در مردادماه افتتاح شده است.

وی افزود: بهره‌برداری از زیرگذر میدان سپاه، امتداد غربی بزرگراه یادگار امام تا میدان فتح و پل روگذر میدان توحید به طول ۵۵۴ متر، از دیگر اقدامات انجام‌شده برای بهبود دسترسی‌های شهری و کاهش گره‌های ترافیکی است.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین از بهره‌برداری ده‌ها پروژه محله‌محور خبر داد و گفت: ۲۳ پروژه در منطقه ۲۰ و شهرری و ۵۸ پروژه در منطقه ۲، شامل طرح‌های عمرانی، خدماتی، ورزشی و فرهنگی، به بهره‌برداری رسیده‌اند.

افزایش ۴۱ کیلومتری خطوط مترو و توسعه ناوگان اتوبوسرانی

محمدخانی درباره توسعه حمل‌ونقل عمومی پایتخت اظهار کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری، ۴۱ کیلومتر مسیر و ۲۲ ایستگاه جدید به شبکه متروی تهران اضافه شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین در شهریورماه به ناوگان اضافه شده که در ادامه ورود و فعالیت ۱۰۱ دستگاه قبلی است.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به برنامه احداث خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو گفت: این خطوط در مجموع حدود ۱۷۵ کیلومتر مسیر ریلی جدید به شبکه متروی تهران اضافه خواهند کرد.

محمدخانی با استناد به گزارش معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران تصریح کرد: بیش از ۶۳۰۰ پروژه در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ مدیریت شهری قرار گرفته و شاخص تحقق برنامه زمان‌بندی آنها تا شهریورماه به ۱۰۳ درصد رسیده است.

وی تأکید کرد: این شاخص به معنای تکمیل تمامی پروژه‌ها نیست، بلکه میزان پیشرفت در مقایسه با برنامه زمان‌بندی مصوب را نشان می‌دهد.

سخنگوی شهرداری تهران در پایان با اشاره به ضرورت تداوم خدمات شهری در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: امید اجتماعی با وعده ساخته نمی‌شود؛ مردم باید نتیجه تلاش‌ها را در زندگی روزمره خود ببینند.

وی افزود: تهران در روزهای عادی باید خوب اداره شود و در روزهای سخت، پناه مردمش باشد.