۳۱ اتوبوس دوکابین جدید در آستانه ورود به پایتخت

عبدالمطهر محمدخانی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر مدیریت شهری برای کنترل ترافیک در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامهها، تزریق ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید وارداتی به ناوگان حملونقل عمومی پایتخت بود که در صورت تحقق میتوانست اثر قابل توجهی در روانسازی ترددها در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاهها داشته باشد.
وی افزود: از این تعداد، ۳۱ دستگاه به بندر رسیده است و شهردار تهران روز چهارشنبه اول مهرماه شخصاً با حضور در گمرک شهید رجایی، پیگیر تسریع در روند ترخیص و انتقال این اتوبوسها به تهران شد.
محمدخانی ادامه داد: ۳۲ دستگاه دیگر نیز در حالی که با کشتی به سمت ایران در حال انتقال بودند، در جریان حمله نظامی آمریکا آسیب دیدند که ۱۷ دستگاه از آنها به طور کامل از بین رفت.
سخنگوی شهرداری تهران درباره سرنوشت ۳۴ دستگاه اتوبوس دیگر گفت: این اتوبوسها از مسیر زمینی در حال انتقال به کشورمان بودند که در حال حاضر در یکی از کشورهای همسایه متوقف شدهاند و امیدواریم با پیگیری دولت و تداوم رایزنیهای دیپلماتیک، مقدمات الحاق این اتوبوسها به ناوگان اتوبوسرانی تهران فراهم شود.
بهرهبرداری از فاز نخست شاخه شمال به غرب بزرگراه یادگار امام
وی افتتاح فاز نخست شاخه شمال به غرب بزرگراه یادگار امام را از دیگر اقدامات مدیریت شهری در آستانه مهرماه دانست و گفت: فاز دوم این بزرگراه از میدان فتح به سمت اتوبان یادگار امام نیز با سرعت در حال اجراست و حداکثر تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
محمدخانی افزود: بهرهبرداری از این مسیر میتواند گره ترافیکی مهمی را برای شهروندانی که روزانه از مسیر اتوبان ساوه تردد میکنند و همچنین ساکنان جنوبغرب تهران کاهش دهد.
تداوم رایگان بودن حملونقل عمومی در مهرماه
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تداوم رایگان شدن ناوگان حملونقل عمومی در آستانه مهرماه گفت: این اقدام گام مهمی برای ترغیب دانشجویان به استفاده نکردن از خودروهای شخصی است.
وی ادامه داد: پیمایشهای آماری نشاندهنده رضایت بیش از ۸۰ درصدی مردم از رایگان شدن حملونقل انبوهبر است و تداوم خدمات رایگان مترو و اتوبوسهای تندرو نیز میتواند رضایت شهروندان را افزایش دهد.
ضرورت دسترسی شهروندان به مترو با کمتر از ۱۵ دقیقه پیادهروی
محمدخانی یکی از مشکلات جدی ترافیک پایتخت را عدم هماهنگی نظام شهرسازی با شبکه ریلی دانست و اظهار کرد: تنها ارائه مشوقهای قیمتی برای افزایش استفاده از حملونقل عمومی کافی نیست و باید شرایطی فراهم شود که شهروندان در نقاط مختلف شهر بتوانند با کمتر از ۱۵ دقیقه پیادهروی به نخستین ایستگاه مترو دسترسی داشته باشند.
وی افزود: برای تحقق این هدف، بازآرایی شهر در راستای استقرار مراکز سکونت و فعالیت در اطراف ایستگاههای مترو ضروری است.
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای تدوین اسناد و مقررات بالادستی در زمینه هماهنگی نظام شهرسازی و حملونقل شهری گفت: تجربه اجرای نظام توسعه شهری مبتنی بر حملونقل عمومی یا TOD در کشورهای مختلف وجود دارد و در همین راستا، ضوابط و مقررات مربوطه تهیه و تدوین شده و در حال طی مراحل تصویب در دولت است.
ورود میلیونها خودرو از شهرهای اقماری به تهران
محمدخانی ورود بیش از چهار میلیون خودروی سواری از شهرهای اقماری به تهران در ساعات اداری را از دیگر عوامل مؤثر بر ترافیک پایتخت عنوان کرد و گفت: بدون تکمیل و اتصال مسیرهای ریلی به مراکز جمعیتی اطراف تهران، نمیتوان این حجم از تردد خودرو را مدیریت کرد.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر تکمیل شبکه ریلی مجموعه شهری تهران، البرز و حومه افزود: در همین راستا اسناد و برنامهریزیهای عملیاتی تهیه شده که میتواند متروی تهران را در ۱۱ ایستگاه دروازهای به متروی شهرهای اقماری متصل کند و این سند نیز در حال طی مراحل قانونی در دولت است.
تدوین سند TOD برای ساماندهی ترددهای پایتخت
سخنگوی شهرداری تهران سند TOD و تشکیل مجموعه ریلی تهران، البرز و حومه را از اقدامات مهم برای مدیریت ترافیک دانست و اظهار کرد: با تهیه، تصویب و اجرای سند TOD، مدیریت شهری به دنبال ساماندهی تمرکز جمعیت و فعالیتها در اطراف ایستگاههای مترو است.
وی ادامه داد: همچنین با تشکیل مجموعه ریلی تهران، البرز و حومه میتوان بخش قابل توجهی از ترددهای ورودی به تهران در ساعات اداری را مدیریت کرد.
محمدخانی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی دولت برای تسهیل واردات اتوبوسها و واگنهای مترو و همچنین نهایی شدن و ابلاغ اسناد بالادستی مانند توسعه شهری مبتنی بر حملونقل عمومی و تشکیل مسیر یکپارچه ریلی تهران و شهرهای اقماری، مسیر حل مشکلات ترافیکی پایتخت در سالهای آینده هموارتر شود.
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