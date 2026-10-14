سراج: تقویت پدافند و مولدسازی در وزارت دفاع نیازمند پیگیری جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سراج در دومین نشست ویژه مجلس شورای اسلامی به منظور استماع برنامه‌ها و سوابق مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن تشکر از حضور و همراهی سرپرست و معاونان وزارت دفاع و پشتیبانی با وزیر پیشنهادی دفاع در این جلسه، همراهی مسئولان سپاه و ارتش با وزیر پیشنهادی دفاع را نشانه انسجام نیروهای مسلح خواند و گفت: آقای اخلاقی مدیری در تراز انقلاب است، تقوای اجتماعی، سازمانی و شخصی دارد و سوابق او در وزارت دفاع و در سازمان صنایع دفاعی به خوبی نشان می‌دهد که این ویژگی در او اصالت دارد و نیابتی نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه وزیر پیشنهادی دفاع در اخلاق مدیریتی، بسیار سالم، هوشمند و حواس‌جمع است و حکمت در مدیریت او بروز و ظهور دارد، افزود: سردار اخلاقی در رشته خودش کاملاً متخصص و سرآمد است و در حوزه تحقیق و توسعه هم اهتمام جدی دارد؛ لذا به آنچه که در بیان برنامه خود به نمایندگان می‌گوید، باور دارد. ضمن اینکه سابقه او نشان داده که در برخورد با مفاسد هم کاملاً توانمند است.

سراج در ادامه با اشاره به انتظارات حال حاضر از وزارت دفاع گفت: دو نکته خیلی مهم این حوزه، یکی بحث تقویت پدافند است که حتماً وزیر پیشنهادی به آن اهتمام می‌کند و باید جدی پیگیر باشند و نکته مهم دیگر بحث مولدسازی بوده که عملکرد دولت در این موضوع بسیار ضعیف است، اما خواهش ما از شما این است که در وزارت دفاع به بحث مولدسازی که بخشی از نیازها و مشکلات ما را حل می‌کند، به جدیت بپردازید.

وی در پایان با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت شرکت‌های غیر دولتی دانش‌بنیان که می‌توانند در رفع نیاز نیروهای مسلح کمک کننده باشند، از وزیر پیشنهادی دفاع خواست توضیح دهد برای دوره وزارت خود در این حوزه چه برنامه‌ای دارد!؟