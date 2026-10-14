به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی، بعدازظهر چهارشنبه در جریان برگزاری رزمایش ساعت صفر مدیریت بحران شهرستان اظهار کرد: با توجه به احتمال وقوع حوادث طبیعی، سیلاب و شرایط پیش‌بینی‌نشده، دستگاه‌های مسئول باید همواره برای واکنش سریع و ارائه خدمات مؤثر به شهروندان آمادگی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی پیش از وقوع حوادث افزود: مدیریت بحران تنها به اقدامات هنگام وقوع حادثه محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی شرایط اضطراری، شناسایی مخاطرات و رفع کاستی‌های احتمالی از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت مستمر در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

فرماندار سنندج با تأکید بر ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه بیان کرد: پیشگیری از بحران در مقایسه با مقابله با پیامدهای آن، می‌تواند از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری کند و هزینه‌های ناشی از حوادث را کاهش دهد.

سجادی افزود: شناسایی نقاط پرخطر، بررسی زیرساخت‌های آسیب‌پذیر، رفع نواقص موجود و تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط شهرستان باید با جدیت دنبال شود تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، دستگاه‌ها با آمادگی بیشتری وارد عمل شوند.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را یکی از الزامات مدیریت مؤثر بحران دانست و گفت: هر دستگاه باید وظایف و مسئولیت‌های خود را به‌درستی بشناسد و با همکاری سایر مجموعه‌ها، زمینه واکنش سریع و منسجم در شرایط اضطراری را فراهم کند.

آمادگی تجهیزات و نیروهای عملیاتی باید مستمر باشد

فرماندار سنندج با اشاره به نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان در کاهش آثار حوادث احتمالی تصریح کرد: آمادگی تجهیزات، نیروی انسانی و امکانات امدادی باید به‌طور مستمر ارزیابی شود و دستگاه‌های مسئول لازم است از آماده‌به‌کار بودن ظرفیت‌های خود اطمینان حاصل کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت شرایط اضطراری نیازمند آمادگی قبلی، تقسیم کار مشخص و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول است و نمی‌توان برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران را به زمان وقوع حادثه موکول کرد.

سجادی با بیان اینکه حوادث طبیعی و شرایط پیش‌بینی‌نشده ممکن است فرصت محدودی برای واکنش در اختیار دستگاه‌ها قرار دهند، بر ضرورت تقویت آمادگی عملیاتی و استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

وی برگزاری رزمایش ساعت صفر را فرصتی برای سنجش میزان آمادگی دستگاه‌ها در شرایط اضطراری عنوان کرد و افزود: در جریان این رزمایش‌ها، سرعت عمل، میزان هماهنگی و توان عملیاتی مجموعه‌های مسئول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نقاط ضعف احتمالی برای برنامه‌ریزی و اصلاح شناسایی می‌شود.

فرماندار سنندج تأکید کرد: نتایج ارزیابی‌ها باید مبنای بهبود عملکرد دستگاه‌ها قرار گیرد و کاستی‌های شناسایی‌شده با پیگیری مستمر برطرف شود تا در صورت بروز حادثه، روند امدادرسانی و ارائه خدمات به شهروندان بدون تأخیر و با حداکثر توان انجام گیرد.

سجادی در پایان بر تداوم برنامه‌های آمادگی و پیشگیری در سطح شهرستان تأکید کرد و هماهنگی بین‌بخشی، ارتقای توان عملیاتی و آمادگی همیشگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان را از الزامات کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها دانست.

