فرماندار بوشهر: تقویت آمادگی در برابر شرایط اضطراری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در جریان مانور مدیریت بحران در شهر عالیشهر با اشاره به تجربیات شهرستان در مدیریت بحران شرایط جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: حوادث و شرایط ایجاد شده در این مدت نشان داد که در موقعیت‌های حساس ویژگی‌هایی همچون شجاعت جسارت مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی مدیران می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه مدیریت شهرستان و کاهش آسیب‌های احتمالی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در شرایط اضطراری تصمیم‌گیری به‌موقع و حضور میدانی مدیران و مسئولان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل شرایط کاهش خسارات و حفظ آرامش عمومی داشته باشد، بنابراین لازم است دستگاه‌های اجرایی از هم‌اکنون برای سناریوهای مختلف آمادگی لازم را داشته باشند.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان حوزه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، تصریح کرد: این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و مدیریت مؤثر شرایط اضطراری بدون هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان و امدادی باید در چارچوب یک برنامه منسجم، وظایف و مسئولیت‌های خود را در شرایط اضطراری به‌صورت دقیق مشخص کرده و برای اجرای سریع و هماهنگ مأموریت‌ها آمادگی داشته باشند.

فرماندار بوشهر همچنین بر تقویت آمادگی و تاب‌آوری، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارتقای ظرفیت‌های پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه باید پیش از وقوع حادثه و بر اساس سناریوهای مشخص دنبال شود تا در زمان بروز شرایط حساس تصمیم‌گیری و اقدام با کمترین تأخیر انجام گیرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رزمایش‌های تخصصی، تصریح کرد: اجرای رزمایش‌های ویژه و تدوین سناریوهای عملیاتی متناسب با تهدیدات و شرایط احتمالی می‌تواند نقاط ضعف و قوت دستگاه‌ها را مشخص کرده و زمینه را برای رفع نواقص و افزایش آمادگی مجموعه مدیریت شهرستان فراهم کند.

فرماندار بوشهر مسئولیت‌پذیری مدیران و دستگاه‌های اجرایی را از دیگر الزامات مدیریت شرایط اضطراری دانست و افزود: هدف از برنامه‌های پدافند غیرعامل صرفاً واکنش به بحران نیست بلکه باید با شناسایی تهدیدات کاهش آسیب‌پذیری افزایش آمادگی و ارتقای تاب‌آوری امکان مدیریت بهنگام و مؤثر شرایط فراهم شود.

وی بر استمرار جلسات تخصصی، پیگیری مصوبات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: آمادگی واقعی زمانی محقق می‌شود که برنامه‌های پیشگیرانه و عملیاتی از روی کاغذ خارج شده و در قالب تمرین، رزمایش و اقدام مشترک دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

فرماندار بوشهر در پایان با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی گفت: تحقق مدیریت کارآمد بحران مستلزم به استمرار آموزش برگزاری تمرین‌های تخصصی و شکل‌گیری هماهنگی منسجم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است فرمانداری بوشهر با نگاه پیشگیرانه و مبتنی بر ارتقای تاب‌آوری استمرار این برنامه‌ها را با دقت دنبال خواهد کرد.