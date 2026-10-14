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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

کشف ۲۴۰ تن جو و ۱۰ تن کود شیمیایی در انبار ثبت‌نشده خرم‌آباد

کشف ۲۴۰ تن جو و ۱۰ تن کود شیمیایی در انبار ثبت‌نشده خرم‌آباد

خرم‌آباد- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان از شناسایی و کشف یک انبار ثبت‌نشده حاوی ۲۴۰ تن جو و ۱۰ تن کود شیمیایی در یکی از روستاهای شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند، بعدازظهر چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر به رسانه‌ها اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مقابله با احتکار و در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری نهاده‌های دامی در یک انبار در روستاهای تابعه شهرستان خرم‌آباد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

شناسایی انبار ثبت‌نشده با همکاری کارشناسان صمت

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و با همراهی کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، در قالب چند گروه به محل اعلام‌شده اعزام شدند و بازرسی از انبار را در دستور کار قرار دادند.

سپهوند ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد انبار مذکور در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است و مقادیر قابل‌توجهی نهاده دامی و کود شیمیایی در آن نگهداری می‌شود.

کشف ۲۵۰ تن جو و کود شیمیایی

وی با اشاره به اقلام کشف‌شده تصریح کرد: در جریان بازرسی از این انبار، حدود ۲۴۰ تن جو و ۱۰ تن کود شیمیایی شناسایی و کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان ارزش تقریبی کالاهای کشف‌شده را ۵۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشکیل شده و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شده است.

برخورد با تخلفات اقتصادی

سپهوند با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس در حوزه مقابله با جرائم اقتصادی، بر اهمیت نظارت بر نگهداری و عرضه کالاها و نهاده‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف تأکید کرد.

کد مطلب 6978182

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