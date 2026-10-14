۱۱۰ زندانی در قم با ارفاقات قانونی و کمک خیرین آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی در جریان سفر استانی به قم، بعدازظهر چهارشنبه با حضور در زندان مرکزی استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و در جریان وضعیت نگهداری و شرایط رفاهی مددجویان قرار گرفت.

در این بازدید، علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی مدیرکل زندان‌های استان نیز حضور داشتند و بخش‌های مختلف زندان مورد بررسی قرار گرفت.

مهم‌ترین دستاورد این بازدید، فراهم شدن زمینه آزادی ۱۱۰ زندانی واجد شرایط بود که با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی و مساعدت خیرین نیک‌اندیش محقق شد و زمینه بازگشت این افراد به کانون خانواده‌هایشان را فراهم کرد.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کنار مشارکت خیرین، زمینه تحقق آزادی این مددجویان را فراهم کرد و این افراد پس از برخورداری از شرایط لازم، امکان بازگشت به زندگی خانوادگی خود را به دست آوردند.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ادامه این برنامه، با حضور در اندرزگاه‌های زندان مرکزی قم، از بخش‌های مختلف خوابگاهی بازدید کرد و شرایط رفاهی و وضعیت نگهداری مددجویان را مورد ارزیابی قرار داد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت بخش‌های مختلف زندان و آگاهی از شرایط موجود در حوزه نگهداری و امکانات رفاهی مددجویان انجام شد و مسئولان حاضر نیز در جریان این برنامه از بخش‌های مختلف مجموعه بازدید کردند.

آسیابی همچنین با حضور در حسینیه شهدای زندان مرکزی قم، در محفل انس با قرآن کریم شرکت کرد و از نزدیک در جریان برگزاری این برنامه قرآنی قرار گرفت.