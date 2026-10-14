به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند، بعدازظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور با هدف مقابله با جرائم و افزایش امنیت عمومی در مناطق آلوده و جرم‌خیز این شهرستان خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت محله‌محور پس از هماهنگی قضائی و با حضور مأموران انتظامی، طی ۴۸ ساعت گذشته در مناطق هدف شهرستان سلسله به مرحله اجرا درآمد.

دستگیری ۶ سارق و کشف ۸ فقره سرقت

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به اقدامات انجام‌شده در جریان این طرح افزود: مأموران با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، ۶ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

حسنوند ادامه داد: سارقان دستگیرشده در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۸ فقره انواع سرقت اعتراف کردند و رسیدگی به پرونده‌های آنان در دستور کار قرار گرفت.

کشف کالای قاچاق و مواد مخدر

وی همچنین از دستگیری یک خرده‌فروش مواد مخدر و کشف مقادیری مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: در همین راستا، ۲ هزار و ۸۲۰ نخ سیگار قاچاق کشف و ۲ نفر نیز به اتهام قاچاق کالا دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: در جریان اجرای این طرح، چهار معتاد متجاهر جمع‌آوری و برای طی مراحل مربوط به کمپ ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

توقیف ۲۴ وسیله نقلیه متخلف

حسنوند با اشاره به برخورد با تخلفات رانندگی و ایجاد مزاحمت در سطح شهرستان اظهار داشت: در مجموع، ۱۸ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی از جمله استفاده نکردن از کلاه ایمنی، ایجاد آلودگی صوتی، مخدوش بودن پلاک، ارائه نکردن مدارک شناسایی، نداشتن گواهینامه یا مدارک همراه و ایجاد مزاحمت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

تأکید پلیس بر همکاری مردم در تأمین امنیت

فرمانده انتظامی سلسله در پایان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس در اجرای طرح‌های انتظامی، از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پلیسی و مشارکت در پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی تأکید کرد: همکاری مردم با مجموعه انتظامی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای امنیت عمومی در محلات داشته باشد.