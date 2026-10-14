به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» در شیراز، با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی گفت: رویداد مهر شیراز به دلیل برخورداری از محوریت بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی، با بسیاری از رویدادهای دیگر کشور تفاوت دارد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری میان بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی افزود: رفع مشکلات بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی از محورهای مهم این همکاری است که می‌توان با برگزاری رویدادهای تخصصی و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های گردشگری، از جمله هتل‌ها، آن را دنبال کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ظرفیت‌های ایجادشده در استان فارس می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد، گفت: تولیدکنندگان صنایع‌دستی می‌توانند با حضور در رویدادهای تخصصی و بهره‌گیری از فضاهای گردشگری، محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به صنعت گردشگری تصریح کرد: توسعه این صنعت تنها به ساخت هتل محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل صنایع‌دستی، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و سایر بخش‌های مرتبط را در بر می‌گیرد که باید به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.

صنایع‌دستی؛ ظرفیت اشتغال‌زایی و توسعه پایدار

وی همچنین با اشاره به نوآوری‌های به‌کاررفته در آثار ارائه‌شده در سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» بیان کرد: استفاده مجدد از پارچه‌های دورریز برای تولید محصولات جدید، نمونه‌ای از خلاقیت در مسیر توسعه پایدار است که ضمن کاهش پسماند، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت هنر و طراحی ایرانی را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش گردشگری و صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال، به‌ویژه برای بانوان و در حوزه مشاغل خانگی، از پیگیری تسهیلات حمایتی برای فعالان این بخش خبر داد و بروکراسی بانکی را از موانع دسترسی متقاضیان به منابع مالی دانست.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت گردشگری برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: گردشگری می‌تواند در ایجاد درآمد و حفظ اشتغال نقش مؤثری داشته باشد و تحقق این هدف مستلزم تقویت هم‌زمان ظرفیت‌هایی همچون صنایع‌دستی، گردشگری فرهنگی، بوم‌گردی و سایر بخش‌های مرتبط است.