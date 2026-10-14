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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

صنایع‌دستی فارس در مسیر پیوند با گردشگری و اشتغال‌زایی

صنایع‌دستی فارس در مسیر پیوند با گردشگری و اشتغال‌زایی

شیراز- معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر ظرفیت صنایع‌دستی فارس در توسعه گردشگری و اشتغال‌زایی، خواستار تقویت پیوند این دو بخش و رفع موانع بازاریابی و فروش محصولات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» در شیراز، با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه گردشگری و صنایع‌دستی گفت: رویداد مهر شیراز به دلیل برخورداری از محوریت بخش خصوصی و حمایت بخش دولتی، با بسیاری از رویدادهای دیگر کشور تفاوت دارد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاری میان بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی افزود: رفع مشکلات بازاریابی و فروش محصولات صنایع‌دستی از محورهای مهم این همکاری است که می‌توان با برگزاری رویدادهای تخصصی و استفاده از ظرفیت مجموعه‌های گردشگری، از جمله هتل‌ها، آن را دنبال کرد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ظرفیت‌های ایجادشده در استان فارس می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد، گفت: تولیدکنندگان صنایع‌دستی می‌توانند با حضور در رویدادهای تخصصی و بهره‌گیری از فضاهای گردشگری، محصولات خود را به بازار عرضه کنند.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به صنعت گردشگری تصریح کرد: توسعه این صنعت تنها به ساخت هتل محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل صنایع‌دستی، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان گردشگری و سایر بخش‌های مرتبط را در بر می‌گیرد که باید به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرند.

صنایع‌دستی؛ ظرفیت اشتغال‌زایی و توسعه پایدار

وی همچنین با اشاره به نوآوری‌های به‌کاررفته در آثار ارائه‌شده در سومین رویداد ملی «جلیقه ایرانی» بیان کرد: استفاده مجدد از پارچه‌های دورریز برای تولید محصولات جدید، نمونه‌ای از خلاقیت در مسیر توسعه پایدار است که ضمن کاهش پسماند، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت هنر و طراحی ایرانی را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر نقش گردشگری و صنایع‌دستی در ایجاد اشتغال، به‌ویژه برای بانوان و در حوزه مشاغل خانگی، از پیگیری تسهیلات حمایتی برای فعالان این بخش خبر داد و بروکراسی بانکی را از موانع دسترسی متقاضیان به منابع مالی دانست.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت گردشگری برای افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: گردشگری می‌تواند در ایجاد درآمد و حفظ اشتغال نقش مؤثری داشته باشد و تحقق این هدف مستلزم تقویت هم‌زمان ظرفیت‌هایی همچون صنایع‌دستی، گردشگری فرهنگی، بوم‌گردی و سایر بخش‌های مرتبط است.

کد مطلب 6978270

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