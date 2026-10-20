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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

۶۲۲ میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی آذربایجان غربی پرداخت شد

۶۲۲ میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی آذربایجان غربی پرداخت شد

ارومیه - معاون برنامه ‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از پرداخت ۶۲۲ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در بخش کشاورزی استان خبر داد.

عبدالرحمان کلیجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حمایت از کسب ‌وکارهای خرد و توسعه اقتصاد روستایی اظهار کرد: در راستای توانمندسازی خانوارهای روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در بخش کشاورزی طی سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نزدیک به ۵۰۰ طرح جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده است.

وی با تشریح عملکرد این حوزه طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: در این مدت، در مجموع ۹۷۱ میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های مشاغل خانگی به بانک‌ها معرفی شد که تاکنون برای ۳۱۰ طرح، رقمی بالغ بر ۶۲۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: تزریق این منابع مالی نقش بسزایی در رونق کسب‌وکارهای کوچک خانگی داشته و زمینه ایجاد ۳۲۲ فرصت شغلی جدید را در سطح استان فراهم کرده است و روند بررسی طرح های ارسالی سال جاری از سوی شهرستانها در کمیته استانی همچنان ادامه دارد.

کلیجی با اشاره به فاصله موجود میان اعتبارات تخصیص‌یافته و حجم بالای طرح‌های متقاضی، خواستار همکاری بیش از پیش بانک‌های عامل در تسهیل فرآیند پرداخت و تسریع در جذب منابع شد تا گام‌های محکم‌تری در مسیر اشتغال‌زایی پایدار و افزایش درآمد خانوارهای کشاورز برداشته شود.

کد مطلب 6983886

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    نظرات

    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان انگلیسی جیرفت. کرمان) IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      این زبان ، زبان خوبی نیست. این زبان یعنی کلی گویی. بهتر است کاملاً شفاف سخن گفته شود . منظورم این است که مشخص باشد چند نفر وام گرفته اند و همراه با مبلغ و هر کسی خواست دسترسی به اطلاعات داشته باشد که جلوی خدای ناکرده تبعیض ها گرفته شود. مثلاً ممکن است نصف مبلغ ذکر شده را یک نفر گرفته باشد و سی یا سیصد نفر نصف دیگر را. بانک وام دهنده باید نام افراد و مبلغ وام و زمان دریافت را شفاف در تابلو اطلاع رسانی نماید و موجب رضایتمندی مردم شود.

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