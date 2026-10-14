به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی، شامگاه چهارشنبه در پایان دیدار این تیم مقابل پرسپولیس تهران، در جمع خبرنگاران از عملکرد بازیکنان خیبر تمجید کرد و گفت تمام بازیکنان وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند.

عبدی با اشاره به عملکرد بازیکنان خیبر اظهار داشت: همه در خیبر خوب بودند و تمام بازیکنان نقش خود را به‌خوبی ایفا کردند.

وی با اشاره به جایگاه پرسپولیس در فوتبال ایران افزود: پرسپولیس تیم بزرگی است و امسال نیز تیم بسیار خوبی دارد.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد ادامه داد: به آقای تارتار هم گفتم که تیمش مدعی اول قهرمانی است، اما ما نیز در این مسابقه نشان دادیم که حریف دست‌وپا بسته‌ای نیستیم.

حیف شد فرصت دقیقه ۸۵ را از دست دادیم؛ خیبر شایسته رتبه تک‌رقمی است

عبدی، با تمجید از عملکرد پرسپولیس در دیدار برابر خیبر گفت: پرسپولیس موقعیت‌های خوبی داشت و تیم بسیار خوبی است؛ به نظرم این تیم امسال نسبت به فصل گذشته شرایط بهتری دارد، اما حیف شد که فرصت دقیقه ۸۵ را از دست دادیم. اگر آن توپ به گل تبدیل می‌شد، شرایط می‌توانست شبیه فصل گذشته باشد و خیبر برنده مسابقه شود.

وی با اشاره به نقش هواداران در عملکرد بازیکنان خیبر اظهار داشت: حضور پرشور تماشاگران انرژی زیادی به تیم داد و فکر می‌کنم همین حمایت، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری بازی پرشور و هیجان‌انگیز جوانان خیبر بود.

عبدی درباره فرصت ازدست‌رفته امیررضا تیموری نیز گفت: بازیکنی که آن موقعیت را از دست داد، امیررضا تیموری، بازیکن بومی و ۲۰ ساله ماست که هفته گذشته هم برابر چادرملو گل زده بود. به هر حال، فوتبال همین است و امیدوارم در مسابقات آینده بتوانیم از فرصت‌ها بهتر استفاده کنیم.

امیدوارم میزبان خوبی برای پرسپولیس بوده باشیم

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد با قدردانی از هواداران و اشاره به فضای ورزشگاه تختی گفت: امیدوارم میزبان خوبی بوده باشیم. امروز ورزشگاه و جو بسیار خوبی داشتیم و از حضور و حمایت مردم خوشحالیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی ورزشگاه تختی افزود: این ورزشگاه با پیگیری استانداری محترم و شخص استاندار تا حد زیادی بهسازی شده است؛ با این حال، پروژه مهم‌تری نیز در حال اجراست و ورزشگاه مدرن «لرآرنا» در حال ساخت است. ان‌شاءالله به‌زودی کشورمان به این ورزشگاه افتخار خواهد کرد.

هدف‌گذاری خیبر برای تکرار رتبه تک‌رقمی

عبدی با تأکید بر اینکه خیبر ظرفیت تکرار جایگاه فصل گذشته را دارد، تصریح کرد: هدف ما این است که امسال نیز رتبه تک‌رقمی فصل گذشته را تکرار کنیم و به نظرم شایستگی رسیدن به چنین جایگاهی را داریم.

وی با اشاره به برخی نتایج اخیر تیم ادامه داد: در چهار بازی گذشته با بدشانسی‌هایی روبه‌رو شدیم؛ در دیدار مقابل نساجی اتفاقاتی رخ داد و هفته گذشته نیز در دقیقه ۹۶ گل خوردیم. با این حال، اعتقاد دارم خیبر فوتبال خوبی بازی می‌کند و از کادر فنی و بازیکنان تیم بابت تلاش‌هایشان تشکر می‌کنم.

درخواست مالک خیبر از هواداران برای دیدار با استقلال خوزستان

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد در ادامه از هواداران خواست در دیدار روز یکشنبه برابر استقلال خوزستان نیز با همان شور و اشتیاق در ورزشگاه حاضر شوند و گفت: معمولاً هواداران می‌دانند که من توقع خاصی از آن‌ها ندارم؛ چون از نظر من، آن‌ها از بامحبت‌ترین هواداران ایران هستند.

عبدی افزود: اگر همان فضایی که در دیدار برابر پرسپولیس شاهد بودیم، روز یکشنبه مقابل استقلال خوزستان هم در ورزشگاه شکل بگیرد، خواهید دید که تیم ما چه افتخارآفرینی خواهد کرد. خواهشم این است که هواداران با همان شور و انرژی به ورزشگاه بیایند تا بتوانیم در آن مسابقه به پیروزی برسیم و شرایط خود را در جدول بهتر کنیم.

ابتدای فصل با جدایی ابوذر صفرزاده مخالفت کردیم؛ خیبر به او نیاز داشت

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد جذب ابوذر صفرزاده در ابتدای فصل گفت: بله، در ابتدای فصل پیشنهادهایی برای این بازیکن وجود داشت، اما ما برای او جایگزینی نداشتیم و به همین دلیل با جدایی‌اش موافقت نکردیم.

وی افزود: بازیکنان دیگری هم بودند که پیشنهادهایی داشتند، اما در آن مقطع اولویت ما، در نظر گرفتن شرایط و نیازهای خود باشگاه خیبر بود.

عبدی با اشاره به عملکرد فنی تیم ادامه داد: به نظرم شما هم موافق هستید که خیبر فوتبال بسیار خوبی بازی می‌کند. از کادر فنی و بازیکنان تیم تشکر می‌کنم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

مالک باشگاه خیبر در پایان با اشاره به دیدار پیش‌روی این تیم برابر استقلال خوزستان، از هواداران خواست روز یکشنبه با حضور پرشور در ورزشگاه از تیم حمایت کنند.