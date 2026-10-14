کمالوند: تماشاگران از بازی خیبر و پرسپولیس لذت بردند

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پس از تساوی بدون گل مقابل پرسپولیس تهران، با عذرخواهی بابت تأخیر در حضور در نشست، این مسابقه را دیداری جذاب و پرموقعیت توصیف کرد و از عملکرد هر دو تیم تمجید کرد.

کمالوند اظهار داشت: ابتدا بابت اینکه با کمی تأخیر در نشست حاضر شدم، عذرخواهی می‌کنم. به نظرم بازی بسیار خوبی بود و هر دو تیم فوتبال خوبی به نمایش گذاشتند. این مسابقه از معدود دیدارهایی بود که تا این اندازه موقعیت گل، هیجان و رفت‌وآمد توپ در محوطه جریمه دو تیم داشت.

نیمه اول به سود خیبر بود

سرمربی خیبر خرم‌آباد با اشاره به عملکرد تیمش در نیمه نخست افزود: فکر می‌کنم در نیمه اول شروع بسیار خوبی داشتیم و این نیمه متعلق به تیم ما بود. بازیکنان خیبر می‌توانستند از موقعیت‌های گلزنی صددرصدی که در ابتدای مسابقه به دست آوردند، استفاده کنند، اما متأسفانه این فرصت‌ها به گل تبدیل نشد.

وی درباره روند بازی در نیمه دوم نیز گفت: در نیمه دوم، کفه ترازو به سمت پرسپولیس سنگینی کرد. یکی از دلایل این موضوع، تعداد بالای بازیکنان باکیفیت در ترکیب این تیم است. پرسپولیس آن‌قدر مهره دارد که هر بازیکنی را تعویض می‌کند، بازیکن جایگزین نه‌تنها از کیفیت تیم کم نمی‌کند، بلکه می‌تواند هم‌سطح بازیکن قبلی باشد. به همین دلیل، دست کادر فنی این تیم برای تغییرات باز است.

تمجید کمالوند از تارتار و کیفیت پرسپولیس

کمالوند در ادامه با تبریک به مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس، برای ساخت تیمی قدرتمند اظهار داشت: به آقای تارتار، دوست خوب و عزیزم، تبریک می‌گویم که تیم بسیار خوبی ساخته است. واقعاً شاید سه یا چهار سال بود که، بعد از دوران آقای برانکو، پرسپولیس را تا این اندازه سرحال ندیده بودم.

وی با اشاره به کیفیت فنی سرخ‌پوشان افزود: این شرایط نشان‌دهنده توانایی و درایت فنی آقای تارتار است.

سرمربی خیبر ابراز امیدواری کرد که تماشاگران حاضر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد از کیفیت مسابقه رضایت داشته باشند و خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم تماشاگرانی که به ورزشگاه آمدند، از بازی دو تیم لذت بردند.

کمالوند: بازیکنان جوان خیبر بدون ترس از نام پرسپولیس بازی کردند

کمالوند، در ادامه نشست خبری با تمجید از عملکرد بازیکنان جوان تیمش گفت شاگردانش بدون توجه به نام و اعتبار حریف، با انگیزه و اعتمادبه‌نفس به میدان رفتند و نشان دادند توانایی رقابت با تیم‌های بزرگ را دارند.

کمالوند اظهار داشت: بچه‌های ما پا پس نکشیدند و به اسم پرسپولیس نگاه نکردند؛ این در حالی است که پرسپولیس در بازی‌های گذشته، بیشتر تیم‌ها را با اختلاف سه یا چهار گل شکست داده بود. با این حال، بازیکنان ما ایستادگی کردند و عملکرد خوبی داشتند.

میانگین سنی پایین خیبر؛ امیدواری کمالوند به آینده تیم

سرمربی خیبر با اشاره به جوان بودن ترکیب تیمش افزود: باید به یاد داشته باشیم که میانگین سنی خیبر بسیار پایین است. بازیکنانی مثل آقایان فارسی، حاج‌آقایی، تیموری و ضرونی، جوانان ۱۸ و ۱۹ ساله‌ای هستند که در حال شکوفایی‌اند. من خیلی خوشحالم که مربی این بازیکنان جوان هستم و می‌بینم که به‌تدریج توانایی‌های خود را نشان می‌دهند.

وی با اشاره به عملکرد خیبر در مسابقات اخیر ادامه داد: فکر می‌کنم با روندی که خیبر در پیش گرفته، به‌ویژه در چهار یا پنج مسابقه اخیر، بازیکنان واقعاً عالی کار کرده‌اند. ما هفته گذشته مقابل یزدباف باید سه امتیاز را می‌گرفتیم، اما امیدوارم روند خوبمان ادامه پیدا کند.

کمالوند درباره چشم‌انداز خیبر در ادامه فصل گفت: فکر می‌کنم در نیم‌فصل دوم بتوانیم امتیازهای بسیار بیشتری نسبت به نیم‌فصل اول جمع‌آوری کنیم؛ زیرا بازیکنان جوان ما به‌تدریج در حال شکوفایی هستند.

تمجید کمالوند از عملکرد بازیکنان جوان خیبر

سرمربی خیبر با اشاره به اعتمادبه‌نفس بازیکنانش در دیدار مقابل پرسپولیس تصریح کرد: امروز دیدید که بازیکنان جوان ما بدون ذره‌ای استرس یا ترس از نام پرسپولیس بازی کردند. برای مثال، من برای نخستین بار حمید حاج‌آقایی را در پست دفاع راست به میدان فرستادم و او عملکرد بسیار خوبی مقابل اورونوف داشت. از سایر بازیکنان هم رضایت دارم.

اعتراض کمالوند به صحنه مشکوک به پنالتی برای خیبر

کمالوند در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن تمجید از بیژن حیدری، داور مسابقه، به صحنه‌ای مشکوک به پنالتی برای خیبر اشاره کرد و خواستار بررسی آن شد.

وی اظهار داشت: به اعتقاد من، دکتر بیژن حیدری از بهترین داوران دو یا سه دهه اخیر فوتبال کشورمان است و احترام ویژه‌ای برای ایشان قائلم. با این حال، فکر می‌کنم در صحنه‌ای می‌توانست برای ما پنالتی اعلام کند.

سرمربی خیبر با تشریح صحنه موردنظر افزود: آقای زارع پیراهن مسعود محبی را کشید. ما این صحنه را دیده‌ایم و نمی‌دانم چرا اتاق کمک‌داور ویدئویی، داور را برای بررسی آن فرا نخواند؛ چراکه تصاویر این صحنه را در اختیار داشتیم. به نظر من، پیراهن محبی در دست زارع بود و فکر می‌کنم در این صحنه از یک ضربه پنالتی محروم شدیم.

کمالوند با تأکید بر کیفیت مسابقه خاطرنشان کرد: در مجموع، هر دو تیم فوتبال خوبی بازی کردند.

کمالوند: حمایت هواداران خیبر فوق‌العاده بود؛ غیرت لری را به نمایش گذاشتند

سرمربی خیبر خرم‌آباد، در ادامه نشست خبری، از حمایت پرشور هواداران خیبر تمجید کرد و حضور آن‌ها در ورزشگاه تختی را یکی از عوامل مهم عملکرد خوب بازیکنانش در این مسابقه دانست.

کمالوند اظهار داشت: نکته مهم این بازی که می‌خواهم به آن بپردازم، حمایت فوق‌العاده هواداران بود. واقعاً از آن‌ها ممنونم و دستشان را می‌بوسم. هواداران از دو، سه ساعت قبل از مسابقه به ورزشگاه آمدند و با انرژی‌ای که به بازیکنان دادند، کمک کردند تا بچه‌ها بتوانند تا دقیقه ۹۰ و حتی دقایق اضافه، پا به پای تیم بزرگی مثل پرسپولیس بازی کنند.

وی با اشاره به جایگاه خیبر در فوتبال کشور افزود: خیبر اکنون به تیمی شناخته‌شده و پرآوازه در فوتبال کشور تبدیل شده است و بخش عمده‌ای از این جایگاه را مدیون هوادارانمان هستیم. کمتر پیش می‌آید که هواداران در ورزشگاه، حتی هنگام بازی تیم‌هایی مانند پرسپولیس و استقلال، این‌گونه از تیم شهر خود حمایت کنند. هواداران ما امروز غیرت لری را به نمایش گذاشتند.

کمالوند: با حضور هواداران، بازیکنان خیبر بازی به بازی بهتر می‌شوند

سرمربی خیبر خرم‌آباد با اشاره به دیدار آینده این تیم مقابل استقلال خوزستان گفت: ما روز یکشنبه بازی داریم و امیدوارم هواداران در آن مسابقه هم کنار تیم باشند. امروز دیدید که در نیم ساعت ابتدایی، پرسپولیس کمتر توانست در زمین ما حضور مؤثری داشته باشد و بخشی از این شرایط به حمایت پرشور هوادارانمان برمی‌گشت.

کمالوند تأکید کرد: اگر هواداران در هر مسابقه به ورزشگاه بیایند و سکوها را پر کنند، قطعاً بازیکنان ما با انگیزه بیشتری به میدان می‌روند و بازی به بازی عملکرد بهتری خواهند داشت.

امیرحسین فارسی پدیده فوتبال است؛ امیدوارم روزی به تیم ملی کمک کند

سرمربی خیبر خرم‌آباد با تمجید از توانایی‌های امیرحسین فارسی، این بازیکن جوان را یکی از استعدادهای ویژه فوتبال دانست و گفت: از هفته نخست او را «نیمار» صدا می‌کنم و امیدوارم در آینده با حضور در تیم ملی فوتبال کشورمان به این تیم کمک کند.

فرزاد کمالوند با اشاره به شرایط فارسی در روزهای اخیر اظهار داشت: امیرحسین هفته گذشته سرماخوردگی بسیار شدیدی داشت و پنج جلسه تمرین نکرد، اما با وجود این شرایط، عملکرد خوبی از خود نشان داد. او فوتبالیست بسیار توانمندی است و من روزی را نزدیک می‌بینم که ان‌شاءالله بتواند به تیم ملی کمک کند.

وی با بیان اینکه فارسی در حال حاضر نیز مشتریانی دارد، افزود: برنامه‌ریزی ما این است که این بازیکن در آینده لژیونر شود؛ چراکه واقعاً پدیده‌ای در فوتبال است.

تمجید کمالوند از بازیکنان جوان خیبر و کاپیتان تیم

سرمربی خیبر خرم‌آباد در ادامه با تمجید از عملکرد بازیکنان تیمش گفت: همه بچه‌های ما خوب هستند و بازیکنان جوان و توانمندی در اختیار داریم. در این مسابقه نیز دیناروند عالی کار کرد و عرفان قهرمانی و مسعود محبی هم عملکرد خوبی داشتند.

کمالوند همچنین از اسماعیل بابایی، کاپیتان خیبر، قدردانی کرد و گفت: تشکر ویژه‌ای از کاپیتان عزیزمان، آقای بابایی، دارم. ما امروز آقای قنبری را در اختیار نداشتیم و در نیمه دوم به ترکیب اضافه شد، اما اسماعیل بابایی از نظر فنی و اخلاقی یک فوتبالیست در سطح بالا و انسانی به‌تمام‌معناست.

وی با اشاره به تجربه ۳۰ ساله خود در عرصه مربیگری اظهار داشت: در این سال‌ها شاگردان زیادی داشته‌ام و بازیکنان ملی‌پوش متعددی را نیز دیده‌ام، اما رفتار اسماعیل بابایی به‌گونه‌ای است که انسان حتی نمی‌تواند با صدای بلند با او صحبت کند؛ چراکه این بازیکن بسیار مؤدب و بااخلاق است. از اینکه چنین مجموعه‌ای از بازیکنان را در اختیار داریم، خوشحالم.

عبدی در شرایط سخت اقتصادی از خیبر حمایت می‌کند

سرمربی خیبر خرم‌آباد در بخش دیگری از صحبت‌های خود از مسعود عبدی، مالک باشگاه، به دلیل حمایت از این تیم قدردانی کرد و گفت: از برادر عزیزم، آقای دکتر عبدی، تشکر ویژه‌ای دارم که در شرایط اقتصادی امروز جامعه، برای حمایت از قوم لر و فوتبال خرم‌آباد چنین تلاشی می‌کند.

کمالوند با اشاره به دشواری تیم‌داری در شرایط فعلی افزود: در وضعیت اقتصادی کنونی، اینکه فردی به‌تنهایی و بدون کمک هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادها تیم‌داری کند، کار بسیار سختی است. به همین دلیل، قدردان حمایت‌های آقای دکتر عبدی هستم.

سرمربی خیبر خرم‌آباد، با ابراز امیدواری نسبت به آینده امیرحسین فارسی گفت: فکر می‌کنم ان‌شاءالله در یکی دو سال آینده، امیرحسین فارسی به بازیکنی درجه‌یک در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

بازیکنی که عملکرد خوبی نداشته باشد، از ترکیب خارج می‌شود

سرمربی خیبر خرم‌آباد در پاسخ به موضوع ارزیابی عملکرد بازیکنان و حضور آن‌ها در ترکیب تیم اظهار داشت: هر بازیکنی که عملکرد خوبی نداشته باشد، از ترکیب خارج می‌شود. فوتبال با کارخانه و مجموعه‌هایی که در آن‌ها با ماشین‌آلات سروکار دارند، متفاوت است؛ فوتبال با نیروی انسانی و منابع انسانی ارتباط دارد.

وی افزود: ممکن است یک روز فردی صبح از خواب بیدار شود و سرحال باشد و روز دیگر حوصله و شرایط مناسبی نداشته باشد. فوتبالیست‌ها هم همین‌طور هستند و ممکن است در یک مسابقه روز خوبی نداشته باشند؛ اما آنچه اهمیت دارد، ارزیابی عملکرد آن‌هاست. بازیکنی که در مسابقه قبلی عملکرد خوبی نداشته باشد، ممکن است در بازی بعدی در ترکیب اصلی قرار نگیرد و حتی در فهرست ۲۰ نفره تیم هم حضور نداشته باشد.

کمالوند با تأکید بر تلاش بازیکنان خیبر ادامه داد: با این حال، بازیکنان ما واقعاً در حال تلاش هستند. تیم ما جوان و به‌نسبت ارزان‌قیمت است و با وجود محدودیت‌های موجود، برای ارائه بهترین عملکرد تلاش می‌کند.

کمالوند: خیبر بدون یک ریال کمک دولتی اداره شده است

سرمربی خیبر خرم‌آباد با اشاره به تفاوت شرایط مالی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر گفت: اگر به جدول لیگ نگاه کنید، می‌بینید که شرایط تیم‌ها از نظر هزینه‌کرد یکسان نیست. برخی تیم‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی انجام می‌دهند، اما در مقابل، تیم‌هایی مانند خیبر وجود دارند که خصوصی هستند و به هیچ مجموعه‌ای وابستگی ندارند.

وی با اشاره به وضعیت مالی باشگاه خیبر اظهار داشت: نکته قابل‌توجه این است که از زمان حضور آقای دکتر عبدی در فوتبال، حتی یک ریال کمک دولتی به تیم نشده است؛ با این حال، ایشان برای اداره باشگاه تلاش می‌کند و با مشکلات و سختی‌های متعددی نیز روبه‌روست.

خیبر باید به‌عنوان تیمی مدعی در فوتبال ایران شناخته شود

کمالوند، با اشاره به قدرت خط حمله این تیم در لیگ برتر تأکید کرد که خیبر دیگر تیمی تازه‌وارد و ساده نیست، بلکه باید به‌عنوان یکی از تیم‌های مدعی فوتبال ایران شناخته شود.

وی اظهار داشت: همان‌طور که روز گذشته در نشست خبری پیش از بازی گفتم، خیبر در کنار سپاهان و پرسپولیس یکی از بهترین خطوط حمله لیگ را در اختیار دارد و این یک واقعیت است. فوتبال ایران باید خیبر را به‌عنوان تیمی مدعی بپذیرد؛ چراکه این تیم دیگر مجموعه‌ای نیست که به‌تازگی از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده باشد، بلکه اکنون یک مدعی است.

شور و اشتیاق هواداران خیبر بی‌نظیر است

سرمربی خیبر خرم‌آباد، حمایت مالک باشگاه و حضور پرشور هواداران را از عوامل مهم پیشرفت این تیم دانست و گفت: به لطف خدا، حمایت‌های آقای دکتر عبدی و شور و اشتیاقی که مردم ایجاد کرده‌اند، شرایط خوبی برای خیبر به وجود آمده است.

کمالوند با اشاره به تجربه مربیگری در تیم‌های پرتماشاگر فوتبال ایران افزود: تقریباً در تمام تیم‌های پرتماشاگر ایران، به‌جز پرسپولیس، مربیگری کرده‌ام؛ از تراکتور و صنعت نفت گرفته تا نساجی، شاهین بوشهر و استقلال. با این تجربه می‌توانم بگویم شور و اشتیاقی که در خرم‌آباد وجود دارد، واقعاً بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم این انرژی و حمایت هواداران را در تمام مسابقات داشته باشیم، ممکن است در پایان فصل به رتبه بسیار خوبی دست پیدا کنیم. امیدوارم مردم با همین شور و اشتیاق در بازی‌های آینده نیز از تیم حمایت کنند.

باید پای بازیکنان جوان خیبر بایستیم

سرمربی خیبر در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جوانی بازیکنان این تیم و احتمال تأثیر استرس بر عملکرد آن‌ها در دیدار برابر پرسپولیس گفت: همان‌طور که اشاره کردید، فکر می‌کنم بازیکنان ما امروز تا حدودی استرس داشتند. تیم ما بسیار جوان است و به‌جز سه یا چهار بازیکن، سایر نفرات نیز از بازیکنان جوان محسوب می‌شوند.

کمالوند با ابراز امیدواری نسبت به پیشرفت خیبر در ادامه فصل خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله در آینده‌ای نه‌چندان دور، تیم ما از این هم بهتر خواهد شد. این بازیکنان جوان به حمایت و فرصت نیاز دارند و باید پای آن‌ها بایستیم؛ من خودم پای این بچه‌ها می‌ایستم.

خیبر در نیم‌فصل دوم امتیازهای بیشتری کسب می‌کند

فرزاد کمالوند، سرمربی خیبر خرم‌آباد، با ابراز اطمینان از روند پیشرفت تیمش وعده داد که خیبر در نیم‌فصل دوم لیگ برتر امتیازهای بیشتری نسبت به نیم‌فصل نخست کسب کند.

وی با اشاره به عملکرد خیبر برابر تیم‌های بزرگ فوتبال ایران اظهار داشت: قول می‌دهم که تیم ما در نیم‌فصل دوم امتیازهای بیشتری نسبت به نیم‌فصل اول به دست بیاورد. درباره اینکه خیبر با سبک بازی خود به گربه سیاه تیم‌های بزرگ تبدیل شده است، می‌خواهم این نکته را هم اضافه کنم که حمایت مردم نیز در این موضوع نقش مهمی دارد؛ با این حمایت‌ها، ما به گربه سیاه تیم‌های بزرگ تبدیل شده‌ایم.

کمالوند با اشاره به نتایج فصل گذشته خیبر برابر تیم‌های مدعی گفت: سال گذشته نیز در همین ورزشگاه، تراکتور و پرسپولیس شکست خوردند و استقلال به تساوی رسید. دلیل این نتایج، هم عملکرد خود تیم و هم اتمسفر حاکم بر ورزشگاه است.

وی ادامه داد: واقعاً از مردم و همشهریانم ممنونم و دستشان را می‌بوسم. از اینکه این‌گونه به ورزشگاه می‌آیند و برای حمایت از تیم انرژی می‌گذارند، بسیار سپاسگزارم. ما نیز به مردم قول می‌دهیم که برای رسیدن به جایگاهی بهتر تلاش کنیم. همان‌طور که ابتدای فصل گفتم، تلاش خواهیم کرد رتبه خیبر نسبت به فصل‌های گذشته بهتر شود.

به داوری حیدری اعتقاد دارم؛ اعتراض ما به عملکرد اتاق VAR است

سرمربی خیبر خرم‌آباد در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره قضاوت دیدار برابر پرسپولیس و صحنه مشکوک به پنالتی اظهار داشت: من شیفته داوری آقای دکتر بیژن حیدری هستم. ایشان هم انسان درست و شریفی است و هم از نظر شخصیتی و حرفه‌ای جایگاه قابل احترامی دارد.

کمالوند با تأکید بر اینکه اعتراض خیبر بیشتر متوجه عملکرد اتاق کمک‌داور ویدئویی بوده است، افزود: اعتقاد ما این است که اعتراض باید متوجه VAR باشد؛ چراکه در صحنه موردنظر، موضوعی نبوده که داور وسط بتواند به‌راحتی آن را تشخیص دهد. صحنه دیگری نیز در محوطه جریمه اتفاق افتاد که بررسی آن بر عهده اتاق VAR است. نظر ما این است که این صحنه پنالتی بوده و کارشناسان داوری می‌توانند آن را بررسی کنند.

وی با اشاره به صحنه مربوط به مسعود محبی ادامه داد: باید توجه داشت که داور وسط در شلوغی محوطه جریمه و حضور بازیکنان متعدد، نمی‌تواند تمام اتفاقات را به‌طور هم‌زمان ببیند؛ در چنین شرایطی، اتاق VAR باید به داور کمک کند.

سرمربی خیبر با تأکید بر اعتماد خود به قضاوت بیژن حیدری خاطرنشان کرد: من به عدالت و قضاوت ایشان اعتقاد دارم و داوری او را بی‌نقص می‌دانم. در هفته سوم که مقابل پیکان شکست خوردیم و آقای حیدری داور مسابقه بود، پس از بازی نزد ایشان رفتم و تشکر کردم؛ زیرا می‌دانم هر صحنه‌ای را که ببیند، بر اساس تشخیص خود تصمیم می‌گیرد. با این حال، معتقدم شاید در صحنه موردنظر، اتاق VAR باید کمک بیشتری به داور می‌کرد.