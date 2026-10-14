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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

در واکنش به لفاظی‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا؛

قالیباف: «بنست» به دلیل پیش‌بینی‌های عجیبش شایسته نوبل فیزیک نیست؟

قالیباف: «بنست» به دلیل پیش‌بینی‌های عجیبش شایسته نوبل فیزیک نیست؟

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به لفاظی‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتشار پستی نوشت: «بنست» برای اثبات بی‌معنی بودن مفهوم زمان شایسته دریافت نوبل فیزیک نیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدها و لفاظی‌های بسنت وزیر خرانه‌داری آمریکا و تعیین ضرب‌الاجل‌های متعدد و بی‌نتیجه توسط او با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: تمام ضرب‌الاجل‌هایی که آنها برای فروپاشی اقتصادی ایران در دو هفته، انفجار چاه‌های نفت ایران طی سه روز، فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی در نتیجه عملیات انزوای اقتصادی ایران تعیین کرده بود گذشت و خبری نشد.

وی افزود: وزیر خزانه‌داری آمریکا برای اثبات بی‌معنی بودن مفهوم زمان شایسته دریافت نوبل فیزیک نیست؟

قالیباف: «بنست» به دلیل پیش‌بینی‌های عجیبش شایسته نوبل فیزیک نیست؟

کد مطلب 6978364

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