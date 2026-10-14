به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران به مناسبت روز جهانی عصای سفید، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر آنان در جامعه اظهار کرد: در حال حاضر، ۳ هزار و ۴۸۲ فرد نابینا و کم‌بینا تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان بوشهر قرار دارند و متناسب با شرایط و ضوابط مربوط، از خدمات حمایتی، مستمری، توانبخشی و سایر حمایت‌های تخصصی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر، افزود: از مجموع افراد دارای معلولیت بینایی تحت پوشش، ۲ هزار و ۴۳۸ نفر مستمری دریافت می‌کنند. بهزیستی در چارچوب مأموریت‌های حمایتی و توانبخشی خود، ارائه خدمات متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت را با هدف تقویت استقلال فردی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش فرصت‌های حضور و مشارکت آنان در جامعه دنبال می‌کند.

فعالیت دو مرکز تخصصی روزانه ویژه افراد دارای معلولیت بینایی

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر با اشاره به خدمات تخصصی توانبخشی در این استان بیان کرد: دو مرکز تخصصی روزانه ویژه افراد دارای معلولیت بینایی با ظرفیت مجموع ۱۰۰ نفر در استان فعالیت دارند. این مراکز در راستای ارائه خدمات توانبخشی، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و افزایش توانمندی مراجعان فعالیت می‌کنند.

اسکندری با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در زمینه تأمین تجهیزات کمک‌توانبخشی گفت: برای ۴۳۰ نفر از افراد واجد شرایط، کمک‌هزینه خرید وسایل کمک‌توانبخشی به مبلغ مجموع ۱۶ میلیارد ریال اختصاص یافته است. همچنین، بر اساس ضوابط و نیازهای ارزیابی‌شده، خدمات مرتبط با تأمین هزینه‌های توان‌پزشکی و سایر حمایت‌های توانبخشی به افراد واجد شرایط ارائه می‌شود.

غربالگری بیش از ۵۲ هزار کودک در راستای پیشگیری از تنبلی چشم

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و مداخله به‌هنگام در شناسایی اختلالات بینایی کودکان اظهار کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و شناسایی زودهنگام مشکلات بینایی از اقدامات مهم بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت‌هاست. تشخیص به‌موقع تنبلی چشم در دوران کودکی می‌تواند زمینه پیگیری درمان و کاهش احتمال بروز عوارض بینایی در آینده را فراهم کند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر ادامه داد: در چارچوب اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم، ۵۲ هزار و ۷۷۹ کودک در استان غربالگری شده‌اند و این برنامه با مشارکت ۳۱۸ پایگاه اجرا شده است. بر اساس آمار ثبت‌شده، ۲۸۳ مورد تنبلی چشم نیز در جریان اجرای این برنامه شناسایی شده است.

اسکندری افزود: در راستای حمایت از کودکان نیازمند خدمات درمانی، برای ۵۷ نفر کمک‌هزینه خرید عینک و برای دو نفر نیز کمک‌هزینه جراحی چشم اختصاص یافته است. این حمایت‌ها با هدف تسهیل دسترسی کودکان واجد شرایط به خدمات مورد نیاز و پیگیری به‌موقع مشکلات بینایی انجام شده است.

«نابینایان را بهتر ببینیم»؛ تأکید بر حقوق، توانمندی‌ها و فرصت‌های برابر

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در ادامه با اشاره به شعار روز جهانی عصای سفید، «نابینایان را بهتر ببینیم»، تصریح کرد: رویکرد بهزیستی در حوزه افراد دارای معلولیت، علاوه بر ارائه حمایت‌های مالی و خدمات تخصصی، بر توانمندسازی، حفظ کرامت انسانی، تقویت استقلال فردی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت اجتماعی استوار است.

وی افزود: دسترس‌پذیری محیط‌های شهری و خدمات عمومی، فراهم‌کردن فرصت‌های برابر در آموزش و اشتغال، توسعه حمل‌ونقل و خدمات قابل دسترس و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق افراد دارای معلولیت بینایی، از جمله موضوعات مهم در مسیر تحقق جامعه‌ای فراگیر و برخوردار از فرصت‌های برابر است.

اسکندری خاطرنشان کرد: روز جهانی عصای سفید فرصتی برای توجه بیشتر به توانمندی‌های افراد نابینا و کم‌بینا، ارتقای آگاهی اجتماعی و تقویت مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در زمینه رعایت حقوق شهروندی و مناسب‌سازی محیط و خدمات است.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق مشارکت مؤثر و حضور مستقل افراد دارای معلولیت بینایی در عرصه‌های مختلف زندگی، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی، خانواده‌ها و عموم مردم است. بهزیستی نیز در چارچوب وظایف و مأموریت‌های خود، حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، توسعه خدمات توانبخشی و تقویت زمینه‌های توانمندسازی و مشارکت اجتماعی آنان را دنبال می‌کند.