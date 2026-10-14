https://mehrnews.com/x3dkv9 ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6978440 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵ نمایش اقتدار و اتحاد مردم سلماس در شب ۲۲۸ ارومیه - سلماسیها در دویستوبیست و هشتمین موج مقاومت ملی در سنگر خیابان و در حمایت از وطن تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6978440 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری شهرکردیها در بعثت خیابانی ۲۲۸ رضوانمدنی: گرفتگی شبکه فاضلاب در دو محله کرمانشاه برطرف شد دوهندو: مردم مبعوث شده کار دشمن را تمام میکنند ۲۲۸ شب اجتماع شبانه کردستانیها روایتگر تداوم حضور مردمی برچسبها تجمع مردمی شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب
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