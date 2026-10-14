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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۵

نمایش اقتدار و اتحاد مردم سلماس در شب ۲۲۸

نمایش اقتدار و اتحاد مردم سلماس در شب ۲۲۸

ارومیه - سلماسی‌ها در دویست‌وبیست و هشتمین موج مقاومت ملی در سنگر خیابان و در حمایت از وطن تجمع کردند.

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کد مطلب 6978440

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