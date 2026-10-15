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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۲

آزادشهر؛ خیابان‌هایی که با حضور مردم جان گرفت

آزادشهر؛ خیابان‌هایی که با حضور مردم جان گرفت

آزادشهر- مردم آزادشهر در تجمع شبانه با حضوری پرشور، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6978472

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