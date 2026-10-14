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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۶

یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار

یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار

محلات- در این ویدئو یادواره شهدا و طنین ۲۲۸ تجمع شبانه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6978464

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