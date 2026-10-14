https://mehrnews.com/x3dkvF ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۶ کد مطلب 6978464 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۶ یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار محلات- در این ویدئو یادواره شهدا و طنین ۲۲۸ تجمع شبانه مردم محلات در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6978464 کپی شد مطالب مرتبط تجلی حضور مردم دیار آفتاب در شب ۲۲۸ تجدید عهد با رهبری تجدید میثاق مردم خمین با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۸ حماسه و ایستادگی گالیکش؛ حضور شبانه مردم در صحنه حمایت از انقلاب رامیان؛ تداوم حضور مردم در تجمع شبانه ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب ۲۲۹ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری تجمع پرشور مردم دلیجان در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی گنبدکاووس؛ روایت ۲۲۸ شب از یک دلبستگی آزادشهر؛ خیابانهایی که با حضور مردم جان گرفت برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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