تصادف در دو محور گلستان ۱۱ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در محور مینودشت به آزادشهر، حدود ۱۰۰ متر پیش از شهرک صنعتی مینودشت حادثه ای رخ داد، یک دستگاه خودروی پژو پارس از مسیر منحرف شد و با گاردریل برخورد کرد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات قره‌چشمه با سه نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. این حادثه چهار مصدوم داشت که سه نفر توسط عوامل اورژانس و یک نفر توسط نیروهای هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: مصدوم منتقل‌شده توسط نیروهای هلال‌احمر، مردی ۳۷ ساله بود که به‌دلیل آسیب‌دیدگی قفسه سینه و دست راست به مرکز درمانی فاطمه‌الزهرا (س) مینودشت انتقال یافت.

سلیمی همچنین از وقوع حادثه‌ای دیگر در محور کردکوی به گرگان خبر داد و گفت: گزارشی مبنی بر انحراف خودرو و برخورد با موانع در این محور، حدود یک کیلومتر پس از کردکوی به سمت گرگان، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر اعلام شد.

وی اظهار کرد: در پی این حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه امدادونجات النگ با چهار نیروی امدادی، یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به مصدومیت هفت نفر در این حادثه اظهار کرد: مصدومان پیش از رسیدن نیروهای امدادی هلال‌احمر، با کمک مردم از خودرو خارج شده بودند. سه نفر از مصدومان، شامل کودکان و نوجوانان چهار، هفت و ۱۵ ساله، توسط آمبولانس هلال‌احمر و چهار نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از وقوع حوادث ترافیکی پیشگیری کنند و در صورت بروز حادثه، با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.