سرهنگ صالحی: ۳۵ درصد از تصادفات گیلان به دلیل عدم توجه به جلو است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صالحی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با بیان اینکه استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، چه در زمان مکالمه و چه هنگام ارسال و خواندن پیامک، می‌تواند تمرکز راننده را مختل کند، اظهار کرد: برداشتن چشم از مسیر حتی برای چند ثانیه، ممکن است فرصت واکنش به‌موقع در برابر خطرات را از راننده بگیرد و منجر به وقوع تصادفات شود.

وی افزود: رانندگان باید هنگام حرکت، تمام توجه خود را به رانندگی معطوف کرده و از هرگونه فعالیتی که موجب حواس‌پرتی می‌شود، خودداری کنند. توقف در مکانی امن برای پاسخ‌گویی به تماس‌های ضروری، اقدامی ساده اما مؤثر در پیشگیری از حوادث رانندگی است.

رئیس پلیس راه استان در پایان تصریح کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از عوامل حواس‌پرتی، نقش مهمی در حفظ جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده دارد؛ چند ثانیه بی‌توجهی، ممکن است به بهای یک عمر پشیمانی تمام شود.