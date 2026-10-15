به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس آبزی‌پروری شیلات شهرستان الیگودرز، در راستای نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای این بخش، از مزرعه پرورش ماهی رستمی در روستای باغ لفطیان بازدید کرد.

بررسی پیشرفت فیزیکی و انطباق با مشخصات فنی

در جریان این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی طرح، وضعیت زیرساخت‌ها و تأسیسات اجراشده و همچنین انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی مندرج در پروانه تأسیس مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

همچنین مختصات جغرافیایی درج‌شده در پروانه تأسیس و تطابق آن با محل اجرای طرح بررسی شد تا روند اجرای پروژه مطابق ضوابط و مجوزهای صادرشده ارزیابی شود.

پیگیری صدور پروانه بهره‌برداری

با توجه به تکمیل بخش عمده عملیات اجرایی و نزدیک شدن طرح به مرحله بهره‌برداری، مقرر شده است گزارش کارشناسی و نتایج بررسی‌های انجام‌شده به اداره کل شیلات لرستان ارسال شود تا مراحل قانونی صدور پروانه بهره‌برداری پیگیری شود.

گامی برای توسعه تولید آبزیان در مناطق روستایی

بهره‌برداری از این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۴۰ تن آبزیان، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید شهرستان الیگودرز، توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و تقویت زیرساخت‌های پرورش آبزیان در استان لرستان کمک کند.