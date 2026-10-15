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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۱

طرح ۴۰ تنی پرورش ماهی در الیگودرز به بهره‌برداری نزدیک شد

طرح ۴۰ تنی پرورش ماهی در الیگودرز به بهره‌برداری نزدیک شد

الیگودرز- طرح پرورش ماهی در روستای باغ لفطیان شهرستان الیگودرز با ظرفیت تولید سالانه ۴۰ تن آبزیان، مراحل پایانی ساخت را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس آبزی‌پروری شیلات شهرستان الیگودرز، در راستای نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه‌ای این بخش، از مزرعه پرورش ماهی رستمی در روستای باغ لفطیان بازدید کرد.

بررسی پیشرفت فیزیکی و انطباق با مشخصات فنی

در جریان این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی طرح، وضعیت زیرساخت‌ها و تأسیسات اجراشده و همچنین انطباق عملیات اجرایی با نقشه‌ها و مشخصات فنی مندرج در پروانه تأسیس مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

طرح ۴۰ تنی پرورش ماهی در الیگودرز به بهره‌برداری نزدیک شد

همچنین مختصات جغرافیایی درج‌شده در پروانه تأسیس و تطابق آن با محل اجرای طرح بررسی شد تا روند اجرای پروژه مطابق ضوابط و مجوزهای صادرشده ارزیابی شود.

پیگیری صدور پروانه بهره‌برداری

با توجه به تکمیل بخش عمده عملیات اجرایی و نزدیک شدن طرح به مرحله بهره‌برداری، مقرر شده است گزارش کارشناسی و نتایج بررسی‌های انجام‌شده به اداره کل شیلات لرستان ارسال شود تا مراحل قانونی صدور پروانه بهره‌برداری پیگیری شود.

گامی برای توسعه تولید آبزیان در مناطق روستایی

طرح ۴۰ تنی پرورش ماهی در الیگودرز به بهره‌برداری نزدیک شد

بهره‌برداری از این طرح با ظرفیت تولید سالانه ۴۰ تن آبزیان، می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید شهرستان الیگودرز، توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و تقویت زیرساخت‌های پرورش آبزیان در استان لرستان کمک کند.

کد مطلب 6978652

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