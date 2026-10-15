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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

زمین‌لرزه ۳.۲ ریشتری بجنورد را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۲ ریشتری بجنورد را لرزاند

بجنورد- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر حوالی بجنورد در استان خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در ساعت ۱۶:۴۱:۳۲ به وقت محلی، حوالی بجنورد در استان خراسان شمالی را لرزاند.

بر اساس این گزارش، موقعیت این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۱۸ و عرض جغرافیایی ۳۷.۳۴ و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه شامل ۲۰ کیلومتری بجنورد، ۲۶ کیلومتری شوقان و ۳۳ کیلومتری حصارگرمخان در استان خراسان شمالی است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به این منطقه، بجنورد با ۲۰ کیلومتر و مشهد با ۲۴۱ کیلومتر فاصله گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6978943

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