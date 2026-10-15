برداشت ۵۰۰۰ تُن «به» در کوثر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عاطفی، با اشاره به ظرفیت باغداری این شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر چهارهزار و ۲۰۰ هکتار باغ در شهرستان کوثر وجود دارد که از این میزان، ۴۰۰ هکتار به باغات میوه «به» اختصاص‌یافته است.

وی با اشاره به جایگاه این شهرستان در تولید «به» افزود: شهرستان کوثر از نظر میزان کشت و تولید میوه «به» رتبه اول استان اردبیل را داراست و سالانه حدود پنج هزار تن «به» از باغات این شهرستان برداشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوثر ادامه داد: میانگین تولید «به» در هر هکتار از باغات این شهرستان حدود ۱۲ تن است و ۱۱ رقم «به» در این منطقه شناسایی و کشت شده که رقم غالب آن، «حاج‌آقا کیشی» محسوب می‌شود.

عاطفی یادآور شد: توسعه باغات «به» و توجه به ارقام پربازده، نقش مهمی در افزایش تولید و رونق اقتصادی شهرستان کوثر دارد و تلاش می‌شود با حمایت از باغداران، زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.