به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین محمدی‌اصل، با اشاره به اهمیت فرهنگ عاشورا، اظهار کرد: مردم ایران، با تکیه بر مکتب امام حسین(ع) و ارزش‌های عاشورایی، در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ عاشورا، بر پایه جهاد، ایثار و شهادت شکل گرفته است خاطرنشان کرد: این فرهنگ، در میان مردم ایران جلوه‌های مختلفی دارد و مردم با حفظ همبستگی و حضور در صحنه، از کشور خود دفاع می‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل بیان کرد: مقاومت و پایبندی به ارزش‌ها، از عوامل مهم حفظ انسجام ملی است.

سردار محمدی‌اصل گفت: ملت ایران در برابر فشارهای خارجی و جنگ روانی، بر وحدت و ایستادگی تأکید دارد و همین مقاومت و ایستادگی، کابوس بزرگ دشمن است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: مقاومت مردم و هوشیاری نیروهای مسلح، در تغییر محاسبات طرف مقابل نقش داشته است.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل اهمیت ادامه راه مکتب عاشورا، حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها را یادآور شد و عنوان کرد: ملت ما، با برخورداری از نصایح رهبر شهید، جبهه‌های مقاومت را رها نخواهند کرد.