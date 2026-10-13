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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

چهارمین جشنواره ملی گردو در شهر کلور برگزار می‌شود

چهارمین جشنواره ملی گردو در شهر کلور برگزار می‌شود

اردبیل- عضو شورای اسلامی شهر کلور از برگزاری جشنواره ملی گردو با برنامه‌های شاد و متنوع، همزمان با بیست‌وسوم مهرماه در پارک ساحلی لاله کلور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شهسواری اظهار کرد: چهارمین جشنواره ملی گردو در شهر کلور با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و همچنین معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری، فرهنگی و کشاورزی منطقه شاهرود برگزار می‌شود.

شهسواری با اشاره به جایگاه ویژه این رویداد در تقویم گردشگری کشور تصریح کرد: مایه مباهات است که این جشنواره در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های صورت‌گرفته، از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان «رویداد ملی گردشگری» به ثبت رسیده است که این امر گواهی بر اهمیت و ظرفیت بالای منطقه کلور است.

عضو شورای اسلامی شهر کلور افزود: ستاد برگزاری جشنواره تشکیل شده و خوشبختانه با همدلی و همکاری تنگاتنگ شهرداری و شورای اسلامی شهر کلور، بخشداری شاهرود، و ادارات کل «میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «ورزش و جوانان» و «جهاد کشاورزی» استان اردبیل، بستر برگزاری باشکوه این رویداد فراهم گشته است.

وی در خصوص جزئیات برنامه‌های پیش‌بینی شده گفت: در حاشیه این جشنواره، ۲۵ غرفه برای عرضه محصولات، صنایع دستی و معرفی توانمندی‌های منطقه دایر خواهد شد. همچنین یکی از بخش‌های جذاب و پرشور این دوره، برگزاری مسابقات بازی‌های بومی و محلی با حضور ۱۶ تیم خواهد بود که نویدبخش فضایی بانشاط برای اهالی و گردشگران عزیز است.

دبیر چهارمین جشنواره ملی گردو کلور در پایان ضمن دعوت عموم مردم فهیم استان اردبیل، مسافران و علاقه‌مندان به طبیعت و فرهنگ اصیل ایرانی برای حضور در این رویداد یادآور شد: زمان برگزاری جشنواره روز **پنج‌شنبه، ۲۳ مهرماه، از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در محل پارک ساحلی لاله کلور خواهد بود و امیدواریم با حضور گرم شهروندان و گردشگران، گامی مؤثر در جهت اعتلا و معرفی بیشتر این خطه سرسبز برداریم.

وی گفت دراین جشنواره از استان های گیلان، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی، تهران و البرز حضور خواهند داشت.

کد مطلب 6976938

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