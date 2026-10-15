پیشرفت ۳۰ دهانه از ۳۵ دهانه پل گچین بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، صفر صادقی‌پور عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی پل گچین با اشاره به اهمیت پروژه این پل اظهار کرد: قرارداد اولیه اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۹ منعقد شد، اما به دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی، روند اجرای آن با تأخیر طولانی مواجه شد.

وی افزود: خوشبختانه طی یکی دو سال اخیر، عملیات اجرایی این پروژه با شتاب بیشتری دنبال شده است و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به‌عنوان کارفرمای پروژه، اجرای آن را پیگیری می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بیان اینکه پل گچین دارای ۳۵ دهانه ۲۰ متری است، تصریح کرد: تاکنون عملیات اجرایی ۳۰ دهانه به پایان رسیده و امیدواریم پنج دهانه باقی‌مانده نیز به همراه مسیرهای دسترسی دو طرف پل تا پایان سال تکمیل شود.

صادقی‌پور با اشاره به نقش این پروژه در بهبود تردد در محورهای ارتباطی استان گفت: بهره‌برداری از پل گچین می‌تواند به تسهیل ارتباط خمیر و بندرعباس و مسیرهای منتهی به سمت کوهستان و لار کمک کند و بخشی از مشکلات ترافیکی این محور را کاهش دهد.

وی یکی دیگر از مزایای اجرای این پروژه را کاهش اختلال در تردد هنگام بارندگی‌ها عنوان کرد و افزود: در زمان بارش‌های شدید، به دلیل افزایش حجم آب رودخانه‌ها، مسیرهای ارتباطی این محدوده با خطر آب‌گرفتگی و انسداد مواجه می‌شوند؛ ازاین‌رو، تکمیل پل گچین نقش مهمی در جلوگیری از قطع ارتباط جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در پایان تأکید کرد: پل گچین از پروژه‌های مهم و اثرگذار زیرساختی استان به شمار می‌رود و امیدواریم با تکمیل عملیات اجرایی پل و راه‌های دسترسی آن، این طرح تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.