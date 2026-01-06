پیشرفت ۷۰ درصدی احداث پل ۲۰ دهانه ورودی شهر زهکلوت

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتاله حسینزاده، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عملیات اجرایی پل ۲۰ دهانه در ورودی شهر زهکلوت ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این پروژه با هدف برقراری تردد ایمن و پایدار برای مردم منطقه در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه این پل نقش مهمی در تسهیل تردد مردم منطقه جازموریان دارد، افزود: پل ۲۰ دهانه زهکلوت علاوه بر تأمین مسیر رفت و آمد ساکنان منطقه، در مسیر ارتباطی جنوب کرمان به استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و از اینرو از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با اشاره به روند اجرایی پروژه اظهار داشت: عملیات احداث این پل طی ۹ ماه اخیر با پیگیری مستمر به پیشرفت مناسبی رسیده است و هماکنون پنج دهانه دال وارد مرحله آرماتوربندی شدهاند. قالبهای اطراف دال نیز امروز در محل پروژه مستقر شده و میلگرد مورد نیاز طرح تأمین و تخلیه شده است.
حسینزاده، با اشاره به تأثیر شرایط جوی بر روند اجرا افزود: بارندگیهای اخیر موجب ایجاد وقفهای حدود یک ماهه در اجرای پروژه شد، اما با بهبود شرایط جوی، عملیات اجرایی با جدیت در حال انجام است.
وی با اشاره به پیشینه اجرای این طرح تصریح کرد: در پی سیلابهای دیماه سال ۱۴۰۰ و بهدلیل حجم بالای آب در این محدوده، جسم راه بهطور کامل تخریب و تردد با مشکلات جدی مواجه شد که همین موضوع، احداث پل ۲۰ دهانه زهکلوت را به یک ضرورت برای ایمنسازی مسیر و افزایش تابآوری محور ارتباطی منطقه تبدیل کرد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود این پروژه طی چند ماه آینده تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
