فرماندار دشتی: افزایش دهانه پل دره گهلی برای مهار سیلاب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید از پروژه پل دره گهلی با اشاره به اهمیت این طرح در تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان اظهار کرد: اجرای این پروژه از نیازهای اساسی منطقه، به‌ویژه در زمان بارندگی و وقوع سیلاب است و با تکمیل محور خورموج–لاور، اجرای این پروژه بیش از گذشته اهمیت و ضرورت پیدا کرده که خوشبختانه عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه و حجم بالای آب‌های سطحی در زمان بارندگی، لازم است تعداد دهانه‌های پل از سه دهانه به چهار دهانه افزایش یابد تا ظرفیت عبور سیلاب افزایش یافته و از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار دشتی تصریح کرد: اجرای این اصلاحات فنی، نقش مهمی در ارتقای ایمنی محور، کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید و حفظ پایداری مسیر ارتباطی خواهد داشت.

مقاتلی با تأکید بر تسریع در روند اجرای پروژه گفت: انتظار داریم دستگاه اجرایی و پیمانکار با برنامه‌ریزی مناسب و بسیج امکانات، عملیات اجرایی این پروژه را با سرعت و کیفیت مطلوب دنبال کنند تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های زیرساختی و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های دولت چهاردهم در شهرستان است و مجموعه مدیریتی شهرستان با جدیت روند اجرای این طرح‌ها را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.