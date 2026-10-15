به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی خوشنویسی با عنوان «تحریر خیال» به مناسبت هفته خوشنویسی و با هدف معرفی آثار هنرمندان این رشته هنری، در شهرستان دورود برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه به همت انجمن خوشنویسان دورود و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود برپا می‌شود و فرصتی برای نمایش آثار خوشنویسی هنرمندان و علاقه‌مندان به این هنر اصیل ایرانی فراهم می‌کند.

افتتاحیه نمایشگاه ۲۵ مهرماه

آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی «تحریر خیال» روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه در سالن نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود میزبان علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی خواهد بود.

برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری در چارچوب برنامه‌های هفته خوشنویسی، فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه این هنر در فرهنگ ایرانی و حمایت از فعالیت‌های هنرمندان خوشنویس شهرستان دورود به شمار می‌رود.