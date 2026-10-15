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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

نمایشگاه خوشنویسی «تحریر خیال» در دورود برگزار می‌شود

نمایشگاه خوشنویسی «تحریر خیال» در دورود برگزار می‌شود

دورود- نمایشگاه گروهی خوشنویسی «تحریر خیال» در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دورود برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی خوشنویسی با عنوان «تحریر خیال» به مناسبت هفته خوشنویسی و با هدف معرفی آثار هنرمندان این رشته هنری، در شهرستان دورود برگزار خواهد شد.

نمایشگاه خوشنویسی «تحریر خیال» در دورود برگزار می‌شود

این نمایشگاه به همت انجمن خوشنویسان دورود و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود برپا می‌شود و فرصتی برای نمایش آثار خوشنویسی هنرمندان و علاقه‌مندان به این هنر اصیل ایرانی فراهم می‌کند.

افتتاحیه نمایشگاه ۲۵ مهرماه

آیین افتتاحیه نمایشگاه گروهی «تحریر خیال» روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه از ۲۵ تا ۲۹ مهرماه در سالن نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود میزبان علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی خواهد بود.

برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری در چارچوب برنامه‌های هفته خوشنویسی، فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه این هنر در فرهنگ ایرانی و حمایت از فعالیت‌های هنرمندان خوشنویس شهرستان دورود به شمار می‌رود.

کد مطلب 6979030

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