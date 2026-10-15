https://mehrnews.com/x3dkMZ ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ کد مطلب 6979167 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ میدان داری مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۹ مقاومت ملی ارومیه - اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از وطن، رهبری و انقلاب در شب دویست و بیست و نهم برگزار شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6979167 کپی شد مطالب مرتبط خرابکاری در خطوط آبرسانی آب ۲۴ روستای دشتیاری را مختل کرد مردم نمین در حمایت از رهبر معظم انقلاب به میدان آمدند مردم انگوت همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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