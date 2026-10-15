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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳

میدان داری مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۹ مقاومت ملی

میدان داری مردم ولایی سلماس در شب ۲۲۹ مقاومت ملی

ارومیه - اجتماع شبانه مردم ولایی سلماس در حمایت از وطن، رهبری و انقلاب در شب دویست و بیست و نهم برگزار شد.

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کد مطلب 6979167

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