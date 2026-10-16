به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ صبح جمعه در مراسم میلاد حضرت زینب کبری (س) در بندر دیر با تبریک این مناسبت به ویژه به خواهران و پرستاران، با اشاره به گذشت هشت ماه از حضور خیابانی و قیام‌ مردم ایران اظهار کرد: در بیش از ۲۰۰ شب اجتماع سراسری که در این مدت برگزار شده، بلااستثنا شاهد حضور پررنگ‌تر، آگاهانه‌تر و پیشتاز بانوان زینبی نسبت به مردان بوده‌ایم؛ بانوانی که با الگوگیری از مکتب اهل‌بیت (ع)، درس ایستادگی را به خوبی آموخته و با همت و بصیرت، هم‌پا و دوشادوش مردان وارد صحنه شده‌اند تا عهد و پیمان خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی ادا کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اهداف کلان دشمنان در طول هشت ماه گذشته خاطرنشان کرد: هدف اصلی طراحان این توطئه‌ها، ترور رهبر عالی‌قدر کشور، درگیر کردن نیروهای مسلح و عناصر متعهد نظام در نبرد نظامی، ایجاد آشوب و اغتشاش در داخل کشور و در نهایت انتشار نقشه‌های رسمی برای تجزیه ایران اسلامی بود.

وی افزود: دشمنان در این مدت بارها عوامل و نیروهای مزدور خود را برای اجرای این توطئه‌های امنیتی و خباثت‌آمیز وارد میدان کردند، اما با اخلاص، ایمان و ایستادگی این ملت غیور، تمامی این توطئه‌ها یکی پس از دیگری نقش بر آب شد.

افروغ با انتقاد از رویکرد برخی افراد در داخل که یا از روی عدم شناخت و یا به صورت مغرضانه به سیاه‌نمایی و تضعیف دستاوردهای کشور می‌پردازند، تأکید کرد: برخلاف روایت‌گری‌های ضعیف از ناکارآمدی‌های اقتصادی، روایت واقعی ایران، روایت اقتدار است.

وی بیان کرد: قدرت نیروهای مسلح کشور به حدی است که دشمنان در مواجهه با آن زمین‌گیر شده‌اند؛ چنان‌که جنگنده‌های پیشرفته‌ای همچون اف-۳۵ که دشمن ادعا می‌کرد حتی چشمان خدا هم قادر به دیدن آن‌ها نیست، توسط نیروهای مسلح ایران ساقط شدند و تجهیزات نظامی آن‌ها ناکارآمد شد. همچنین با وجود دپوی نیروهای نظامی آمریکا در سواحل خلیج فارس برای حمله زمینی، طراحی‌های هوشمندانه نیروهای مسلح ما اجازه نداد دشمن حتی جرئت آغاز عملیات زمینی را پیدا کند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قرار گرفتن کشور در زمره ابرقدرت‌های جهان، یادآور شد: اگر در سال‌های گذشته غربی‌ها اعتراف می‌کردند که ایران جزو پنج ابرقدرت دنیاست، امروز به ناچار ایران را به عنوان تک‌ابرقدرت دنیا می‌شناسند.

افروغ تأکید کرد: ابرقدرتی چون جمهوری اسلامی زیر بار معادلات استعماری و میز مذاکراتی که تنها ثمره آن فرستادن جاسوسان آژانس انرژی اتمی برای شناسایی مراکز هسته‌ای و ترور دانشمندان کشورمان است، نخواهد رفت؛ مطالبه صریح ۹۰ میلیون ایرانی، خروج از این معاهدات استعماری است.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به لزوم اتخاذ مواضع قاطع در برابر همسایگان مسلمان اما ناآگاه که منابع نفتی و گازی خود را در اختیار قاتلان امام مسلمین گذاشته‌اند، تصریح کرد: همان‌گونه که آمریکا و ایادی‌اش از خلیج فارس بیرون رانده شدند، از این پس مدیریت تنگه هرمز و آبراه‌های منطقه با محوریت جمهوری اسلامی و بر اساس عدالت اسلامی اداره خواهد شد و به هیچ‌کس اجازه جنایت دوباره داده نخواهد شد.

وی جریانی را که این روزها بار دیگر پروژه تسلیم و سازش را مطرح می‌کنند، همان جریان تجزیه‌طلب اول انقلاب، وابستگان به رژیم صدام و عاملان فتنه در سال‌های ۷۸ و ۸۸ دانست که در ترور ۱۷ هزار تن از شهدای این سرزمین نقش داشته‌اند.

افروغ تأکید کرد: ملت ایران درس خود را به خوبی آموخته و خط آخر ایستادگی خود را با شعار «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا» انتخاب کرده است و هیچ‌گونه سازشی معنا ندارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از جان‌فشانی‌های سپاه پاسداران، ارتش قهرمان، نیروهای بسیجی و فراجا که روزانه برای حفظ امنیت کشور شهید می‌دهند، به نقش‌آفرینی هم‌پیمانان جبهه مقاومت از جمله انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق اشاره کرد و افزود: اتحاد و انسجام میان رزمندگان اسلام روزبه‌روز بیشتر شده و موشک‌های انصارالله پایگاه‌های آمریکایی و فرودگاه ریاض را در هم می‌کوبد.

افروغ در پایان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمن در زمینه ترویج ناهنجاری‌ها و برهنگی، ابراز امیدواری کرد که این ملت امام زمانی (عج) با اقتدار کامل، زمینه ظهور منجی عالم بشریت را فراهم کند.