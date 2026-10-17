روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی آسمان استان همدان تا روز سه‌شنبه عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای روز یکشنبه نیز افزایش ابر در ساعات بعدازظهر دور از انتظار نیست و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان وجود دارد و در روزهای پایانی هفته آینده با افزایش ابر احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده باران در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به روند دمایی استان گفت: تغییرات دما در روزهای پیش‌رو محسوس نخواهد بود اما دمای هوا تا اواخر هفته آینده حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش می‌یابد.

زاهدی ادامه داد: روز گذشته بیشینه دما در اسدآباد با ۳۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و کمینه دمای صبح امروز در کبودراهنگ ۷ درجه بود و دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۹ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد نوسان داشت.