پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز جمعه ۲۴ مهر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، صبح جمعه از پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای در ارتفاعات استان طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب خبر داد و گفت: مناطق دریایی هرمزگان نیز از بعدازظهر امروز با افزایش سرعت باد مواجه خواهند شد.

وی با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان در روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان رگبار باران و رعدوبرق، در برخی نقاط تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد بیان کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، به‌ویژه در محدوده مناطق مرکزی و غربی استان و سواحل شمالی تنگه هرمز، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای، گردوغبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، به‌ویژه در شهرستان بشاگرد، خودداری شود.

افزایش سرعت باد و تلاطم دریا در ساعات بعدازظهر

حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: امروز جمعه و فردا شنبه ۲۵ مهرماه، دریا تا ساعات ظهر نسبتاً آرام خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر و شب، با افزایش باد جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، به‌ویژه در سواحل و جزایر غربی استان شامل کیش، لاوان و پارسیان، شرایط دریا متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بیشینه سرعت وزش باد در مناطق دریایی استان به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

تقویت ناپایداری‌های جوی در روز یکشنبه

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان از تداوم ناپایداری‌های جوی عصرگاهی در هفته آینده خبر داد و گفت: روز یکشنبه با تقویت شرایط بارشی، علاوه بر ارتفاعات، در سایر نقاط استان، به‌ویژه نیمه شرقی و مناطق شمالی، رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: در این روز احتمال وقوع تندباد شدید و تگرگ نیز وجود دارد و ناپایداری موقت دریایی در محدوده شمالی تنگه هرمز محتمل است.

وی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: طی این مدت، نوسانات دمایی یک تا ۲ درجه‌ای در هرمزگان مورد انتظار است.