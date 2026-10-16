علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با دستور پلیس راه و به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال مسدود شده و تردد در این محور به‌صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های استان افزود: در محور کندوان، محدوده‌های مَسل تا میانک و ولی‌آباد با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز محدوده‌های سرایه، چلاو تا بایجان دارای ترافیک نیمه‌سنگین است، اما تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

صادقی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی مازندران خاطرنشان کرد: در حال حاضر مداخله جوی خاصی در جاده‌های استان گزارش نشده است.