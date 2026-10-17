تحصیل ۱۳۰۰ دانشجو در دانشکده پرستاری علوم پزشکی مشهد

فاطمه حاجی‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد حدود ۱۳۰۰ دانشجو دارد و به عنوان یکی از دانشکده‌های برتر کشور، رتبه‌های سوم تا پنجم کل کشور را حائز می‌شود.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی مشهد گفت: مردم باید بدانند پرستاری رشته‌ای کاملاً علمی، آکادمیک و سنگین است که دانشجویان آن هم دروس تئوری و هم کار بالینی را با زحمت و مهارت بسیار بالا می‌گذرانند.

وی درباره سخت‌ترین و شیرین‌ترین خاطرات دوران کاری خود بیان کرد: سخت‌ترین لحظات برای ما زمانی است که در بالین بیمار، با وجود تمام تمایل قلبی، کاری از دست‌مان بر نیاید و رنج کشیدن بیماران را نظاره‌گر باشیم؛ این به معنای عادی شدن شرایط نیست، بلکه پرستار احساسات خود را کنار می‌گذارد تا با تکیه بر علم، وضعیت بیمار را مدیریت کند. در مقابل، زیباترین خاطره من مربوط به احیای موفقیت‌آمیز مادری جوان در بخش آی‌سی‌یو است که پس از ایست قلبی، با تلاش و سماجت تیم درمان به کانون خانواده بازگشت و یک هفته بعد با پای خودش ترخیص شد.

حاجی آبادی در توصیه به دانش‌آموزان و داوطلبان ورود به این حرفه تأکید کرد: به تازه‌واردان این عرصه توصیه می‌کنم تحت تأثیر حرف و حدیث دیگران قرار نگیرند و با دید باز و دلسوزی، این رشته عالی را برای آینده شغلی، تحصیلی و زندگی خود انتخاب کنند. پرستاری ظرفیت‌های بالایی همچون ادامه تحصیل تا مقطع دکترا، حضور پژوهشگران برتر بین‌المللی در میان اساتید و کادر درمان، و امکان فعالیت در فیلدهای گوناگون مانند کلینیک‌های مراقبت در منزل دارد.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی مشهد درباره دغدغه‌های معیشتی و مطالبات پرستاران نیز گفت: پرستاران می‌توانند با برنامه‌ریزی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و بهره‌گیری از تکنیک‌های روانشناختی برای جلوگیری از فرسودگی شغلی، منابع درآمدی بهتری داشته باشند و سیستم نیز باید تمام تلاش خود را برای حفظ این نیروهای بااستعداد به کار گیرد.