فاطمه فرمنش در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان داستان ورود خود به این حرفه پرداخت و اظهار کرد: در کنکور انتخاب رشته، به دلیل آشنایی‌ با رشته پرستاری و اینکه از بستگان پرستار بود، این رشته را انتخاب کردم.

این پرستار بخش سرطانی های بیمارستان اطفال مشهد با اشاره به اینکه از دوران دانشجویی یعنی از سال ۸۷ در نیشابور مشغول به کار بوده است، افزود: اولین روز ورود به بیمارستان تجربه خوبی بود و چون از قبل با محیط کار آشنا بودم، این آشنایی از قبل وجود داشت. سال اول که طرح ما در حوزه کودکان افتاد، همین‌قدر اتفاقی و خواست قلبی بود که در این بخش ماندیم.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر به هیچ‌کس توصیه نمی‌کند وارد حرفه پرستاری شود، گفت: نسبت به آن زحمتی که می‌کشیم، مزایای این حرفه بسیار کمتر از کاری است که انجام می‌دهیم و به دلیل فشار کاری، این رشته را به کسی توصیه نمی‌کنم.

فرمنش بخش عمده‌ای از بیماران آن را کودکان مبتلا به سرطان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: وقتی وارد این بیمارستان می‌شوید، هرچه هست سختی است، اما زمانی که بیماران حالشان بهتر می‌شود، همان برای ما خاطره می‌ماند.

این پرستار بخش سرطانی های بیمارستان اطفال مشهد به خاطره‌ای از این بخش اشاره کرد و گفت: چندی پیش دختر نوجوانی با حال بسیار بد بستری بود که همگی از بهبودی او قطع امید کرده بودیم، اما خدا را شکر حالش بهتر شد. این نوجوان به جای آنکه ما او را خوشحال کنیم، خودش ما را خوشحال می‌کرد؛ برای هر پرستار نامه می‌نوشت و کادوهای کوچکی تهیه می‌کرد. در نهایت با حال خوب ترخیص شد و امیدواریم دیگر به این بیمارستان برنگردد.

وی در توصیه‌ای به مردم درباره جایگاه پرستاران گفت: پرستاری رشته بسیار سختی است و تنها خواسته ما این است که مردم کمی با ما کنار بیایند و تصور نکنند کارهای بیشتر از توان خود را انجام می‌دهیم.

فرمنش در ادامه درباره شیفت‌های طولانی و مطالبات پرستاران افزود: اگر فشار کاری کمتر شود، تأثیر واضحی خواهد داشت. آدم وقتی بیرون می‌بیند کارهای بسیار پیش‌پاافتاده‌ای مانند کارهای آرایشی و ناخن، درآمدی بسیار بالاتر دارد در حالی که ما چهار سال درس خواندیم و سختی‌های زیادی کشیدیم، ناامید می‌شود؛ زیرا درآمد یک روز آنها را در طول یک ماه به دست می‌آوریم.