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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

دستگیری سه نفر گروگانگیر در چابهار

دستگیری سه نفر گروگانگیر در چابهار

چابهار- فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از شناسایی محل اختفای سه گروگانگیر و دستگیری آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میرصوفی گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر یک مورد گروگانگیری در شهرستان "چابهار" این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: گروگانگیران بعد از به گرو بردن فرد و اخاذی مبلغی پول از نام برده وی را در یکی از خیابان‌های شهر رها نمودند.

این مقام انتظامی افزود ماموران پلیس با پیگیری موضوع و اقدامات تخصصی اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای گروگانگیران شده و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه ۳ نفر گروگانگیر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در پایان گفت: مردم اطمینان داشته باشند پلیس هیچگونه مماشاتی در برخورد با جرایم خشن نداشته و قاطعانه با مجرمان برخورد می‌نماید.

کد مطلب 6979519

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