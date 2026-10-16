دستگیری سه نفر گروگانگیر در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین میرصوفی گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر یک مورد گروگانگیری در شهرستان "چابهار" این موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: گروگانگیران بعد از به گرو بردن فرد و اخاذی مبلغی پول از نام برده وی را در یکی از خیابان‌های شهر رها نمودند.

این مقام انتظامی افزود ماموران پلیس با پیگیری موضوع و اقدامات تخصصی اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای گروگانگیران شده و در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه ۳ نفر گروگانگیر را در این خصوص دستگیر کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان چابهار در پایان گفت: مردم اطمینان داشته باشند پلیس هیچگونه مماشاتی در برخورد با جرایم خشن نداشته و قاطعانه با مجرمان برخورد می‌نماید.