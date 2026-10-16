سیاست رژیم صهیونیستی، ویرانی کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جلال حبیبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آوج، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره این بانوی بزرگ اسلام پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه عبادی حضرت زینب(س) اظهار کرد: آن حضرت در عبادت و تهجد جایگاهی برجسته داشتند و امام حسین(ع) نیز از ایشان خواسته بودند که در نماز شب خود، آن حضرت را فراموش نکنند.

امام‌جمعه موقت آوج با بیان اینکه صبر و استواری حضرت زینب(س) جلوه‌ای از ایستادگی در مسیر حق بود، افزود: پاسخ عزتمندانه آن حضرت به یزید و عبارت «ما رأیتُ إلّا جمیلاً» نشان‌دهنده عظمت روحی و بینش عمیق ایشان در مواجهه با مصائب کربلاست.

حبیبی، ولایت‌مداری، ایثار، فداکاری، عفت، پاکدامنی، شجاعت و شهامت را از ویژگی‌های برجسته حضرت زینب(س) برشمرد و گفت: آن حضرت در کاخ یزید، حجب و حیا را به عزت مجاهدانه و پیروزی قطعی تبدیل کرد.

وی همچنین با تبریک روز پرستار، بر فضیلت خدمت به بیماران تأکید کرد و اظهار داشت: افرادی که در پرستاری و رسیدگی به بیماران پیش‌قدم می‌شوند، از اجر و فضیلت بالایی برخوردارند.

ایران، محور مقاومت در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه

امام‌جمعه موقت آوج در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، گفت: به اعتقاد وی، هدف این اقدامات تسلط بر جوامع اسلامی و ضربه زدن به ایران است.

حبیبی با اشاره به تسلط ایران بر تنگه هرمز، آن را جلوه‌ای از اقتدار کشور دانست و افزود: ایران امروز به‌عنوان هسته و مرکز مقاومت در جهان شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاست زیربنایی رژیم صهیونیستی را ویرانی کشورهای اسلامی می‌داند، از همراهی برخی کشورهای عربی با قدرت‌های استکباری انتقاد کرد.

امام‌جمعه موقت آوج همچنین با اشاره به آنچه سیری‌ناپذیری قدرت‌های استکباری خواند، گفت: به گفته وی، طمع آمریکا تنها به توان هسته‌ای و ثروت ایران محدود نیست، بلکه این کشور با تمدن دیرینه ایران نیز سر سازگاری ندارد. او همچنین از برخی جریان‌های غرب‌گرا به دلیل همسویی با سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد.

حبیبی در پایان با تبریک هفته تربیت بدنی به ورزشکاران و مربیان، سلامت جسم و روح را زمینه‌ای برای پایداری در عبادت و دفاع از نظام اسلامی دانست.

