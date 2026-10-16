اقتصاد و معیشت مردم باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و حفظ وحدت و انسجام، به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار اظهار کرد: حضرت زینب(س) در زمینه عفاف، حجاب، ولایت‌پذیری، معرفت، بصیرت و شجاعت الگویی برجسته برای جامعه اسلامی است و باید سیره آن حضرت را در زندگی فردی و اجتماعی خود مورد توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در تبیین پیام واقعه کربلا افزود: اگر خطبه‌ها و روشنگری‌های آن حضرت نبود، انتقال پیام عاشورا و تبیین حقیقت قیام امام حسین(ع) با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شد؛ ازاین‌رو، جهاد تبیین وظیفه‌ای است که باید در خانواده، میان بستگان و در مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

پرستاران؛ الگوی ایثار و مسئولیت‌پذیری

امام‌جمعه ضیاءآباد با تبریک روز پرستار، این قشر را از سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و گفت: پرستاری تنها یک حرفه و شغل نیست، بلکه ترکیبی از خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری، صبر و ایجاد امنیت خاطر برای بیماران و خانواده‌های آنان است.

منصوری با اشاره به فداکاری پرستاران در شرایط بحرانی و جنگ، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و افزود: پرستاران در لحظات حساس زندگی بیماران در کنار آنان حضور دارند و با ازخودگذشتگی، دیگران را بر خود مقدم می‌دانند؛ این ویژگی، جلوه‌ای از روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود امکانات درمانگاه ضیاءآباد را از مطالبات مردم این بخش برشمرد و از نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و مسئولان مربوط خواست برای تأمین امکانات اولیه و مورد نیاز این مرکز درمانی پیگیری کنند.

ضرورت ارتباط مستمر خانواده‌ها با مدارس

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به اهمیت پیوند اولیا و مربیان اظهار کرد: خانواده، مدرسه و مسجد از ارکان مهم تربیت نسل آینده هستند و والدین نباید ارتباط خود را با مدارس فرزندانشان قطع کنند.

وی افزود: ارتباط صمیمی و مستمر والدین با مدیران، معاونان و معلمان می‌تواند بر وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر بگذارد و زمینه مشارکت خانواده‌ها در فرایند تعلیم و تربیت را فراهم کند.

منصوری همچنین با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش، خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها به فعالیت‌های ورزشی شد و گفت: سرمایه‌گذاری در ورزش، سرمایه‌گذاری برای سلامت جسمی و روحی جامعه است و می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نقش داشته باشد.

وی احداث استخر شنا در ضیاءآباد را از دیگر مطالبات مردم منطقه عنوان کرد و با اشاره به جمعیت این بخش، خواستار توزیع عادلانه امکانات ورزشی در شهرستان تاکستان شد تا شهروندان ضیاءآباد نیز به امکانات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

تأکید بر تداوم حضور مردم در تجمعات شبانه

امام‌جمعه ضیاءآباد در ادامه با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را نشانه هوشیاری و حمایت آنان از نظام و کشور دانست و بر ضرورت تداوم و تقویت آن تأکید کرد.

منصوری با اشاره به آنچه پیوند اعتقادی مردم با اهل‌بیت(ع) خواند، اظهار کرد: باورهای دینی و روحیه همبستگی از عوامل مهم پایداری جامعه در شرایط دشوار است و مردم با حضور در صحنه می‌توانند حمایت خود را از کشور و نیروهای مسلح نشان دهند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و درگیری‌های اخیر، مدعی شد که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانسته است اراده ملت ایران را تضعیف کند و تأکید کرد که ایران امروز با گذشته متفاوت است و از توان دفاعی و ظرفیت بیشتری برای مقابله با تهدیدها برخوردار است.

امام‌جمعه ضیاءآباد همچنین با اشاره به احتمال تشدید تنش‌ها، درباره اهداف سیاسی بنیامین نتانیاهو و احتمال تلاش برای ادامه درگیری‌ها اظهارنظر کرد و گفت: دشمنان باید بدانند ملت ایران در برابر تهدیدها و اقداماتی که علیه کشور انجام می‌شود، موضع خود را حفظ خواهد کرد.

منصوری: اقتصاد و معیشت مردم باید در اولویت باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مدیریت اقتصاد و معیشت مردم، از مسئولان خواست برای حفظ ارزش پول ملی و مقابله با فشارهای اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.

منصوری با انتقاد از افزایش نقش دلار در اقتصاد کشور گفت: مسئولان باید برای تقویت ارزش پول ملی تلاش کنند و با افرادی که به گفته وی، از طریق اقدامات خود به افزایش ارزش دلار و تشدید فشار اقتصادی بر مردم کمک می‌کنند، مطابق قانون برخورد شود.

امام‌جمعه ضیاءآباد همچنین با انتقاد از پیشنهادهایی که واگذاری امتیاز به آمریکا را راه پایان دادن به جنگ می‌دانند، اظهار کرد: تجربه گذشته نشان داده است که حتی عقب‌نشینی در برخی موضوعات نیز لزوماً موجب پایان خصومت‌های آمریکا نشده است.

وی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران افزود: به باور وی، واگذاری امتیاز در موضوع هسته‌ای نیز نتوانسته است نگرانی‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران را پایان دهد؛ بنابراین نباید تصور کرد که تسلیم شدن در برابر خواسته‌های این کشور، تضمین‌کننده تأمین منافع ملی خواهد بود.

اعتراض به محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان

منصوری در بخش پایانی خطبه‌های خود با اشاره به گزارش‌ها درباره محدودیت حضور دانش‌آموزان محجبه در مدارس جمهوری آذربایجان، این رویکرد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخورد با دانش‌آموزان به دلیل رعایت حجاب، با باورهای دینی بخش بزرگی از جامعه این کشور در تعارض است.

وی با تأکید بر اینکه اعتراض به چنین محدودیت‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد، مدعی شد این اقدامات با تحریک رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد و افزود: مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در برابر تصمیم‌هایی که با اعتقادات دینی آنان در تعارض باشد، واکنش نشان خواهند داد.

امام‌جمعه ضیاءآباد در پایان برای عزت مسلمانان، سلامتی نیروهای مسلح و مسئولان کشور و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) دعا کرد.