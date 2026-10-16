به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد، کوره‌های آجرپزی از گذشته در اطراف شهر یزد فعالیت داشته‌اند، اما با گسترش محدوده شهری، بسیاری از این واحدها از حاشیه شهر به حریم شهری و حتی نزدیکی بافت‌های مسکونی رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، کوره‌های آجر دستی به دلیل تعدد در اطراف شهر، استفاده از روش‌های سنتی تولید، نبود تجهیزات کنترل آلایندگی و در برخی موارد مصرف سوخت‌های نامناسب، موجب آلودگی هوا در گستره وسیعی از مناطق اطراف خود می‌شوند و از منابع مهم آلایندگی شهر یزد به شمار می‌روند.

این گزارش می‌افزاید: آثار زیست‌محیطی فعالیت کوره‌های آجر دستی تنها به آلودگی هوا محدود نیست، بلکه تخریب و فرسایش خاک و مصرف بالای منابع و حامل‌های انرژی، از جمله آب و گاز، از دیگر پیامدهای فعالیت این واحدهاست.

روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان یزد، انتقال هرچه سریع‌تر این واحدها به مکان‌های مناسب و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و سازگار با محیط زیست را از راهکارهای ضروری برای کاهش آلایندگی برشمرد و بر لزوم همکاری و همت مسئولان و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه تأکید کرد.