https://mehrnews.com/x3dm4v ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6979828 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۴ ۲۳۰ شب حماسه اقتدار و مقاومت مردم چرام چرام-۲۳۰ شب تجمع شبانه مردم چرام نشان داد که اقتدار ایرانی ها ادامه دارد. دریافت 67 MB کد مطلب 6979828 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید موج ۲۳۰ تجمعات شبانه؛ حضور پرشور مردم گالیکش در صحنه محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گنبدکاووس؛ مردم و مسئولان کنار هم برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان شهرستان چرام
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