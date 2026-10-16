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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۴

۲۳۰ شب حماسه اقتدار و مقاومت مردم‌ چرام

۲۳۰ شب حماسه اقتدار و مقاومت مردم‌ چرام

چرام-۲۳۰ شب تجمع شبانه مردم‌ چرام نشان داد که اقتدار ایرانی ها ادامه دارد.

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کد مطلب 6979828

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