https://mehrnews.com/x3dm5T ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۴ کد مطلب 6979897 استانها گلستان استانها گلستان ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۴ موج ۲۳۰ تجمعات شبانه؛ حضور پرشور مردم گالیکش در صحنه گالیکش-مردم گالیکش در موج ۲۳۰ تجمعات شبانه، بار دیگر با حضور در صحنه، بر تداوم همراهی و حمایت خود تأکید کردند. دریافت 10 MB کد مطلب 6979897 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سیامین شب تجمعات مردم زنجان در میدان دویستوسیامین شب حضور قمیها در خیابان دویست و سیامین شب تجمعات مردم کرج ۲۳۰ شب حماسه اقتدار و مقاومت مردم چرام برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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