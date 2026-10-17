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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۴

موج ۲۳۰ تجمعات شبانه؛ حضور پرشور مردم گالیکش در صحنه

موج ۲۳۰ تجمعات شبانه؛ حضور پرشور مردم گالیکش در صحنه

گالیکش-مردم گالیکش در موج ۲۳۰ تجمعات شبانه، بار دیگر با حضور در صحنه، بر تداوم همراهی و حمایت خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6979897

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