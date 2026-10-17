به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفتگو با المیادین تاکید کرد که تشدید تنش ها در یمن تهدید واقعی علیه امنیت منطقه به شمار می رود.

وی اضافه کرد: نقشه راهی که اواخر سال ۲۰۲۳ با میانجیگری عمان بر روی آن توافق شد می تواند پایه و اساس حل و فصل بحران یمن را تشکیل دهد.

زاخارووا بیان کرد: ما خواهان آتش بس فوری در یمن و آغاز روند گفتگوهای فراگیر هستیم. هیچ جایگزینی برای گفتگوهای سازنده و فراگیر میان تمام طرف های مربوطه وجود ندارد.

وی گفت: ممانعت از گسترش دامنه درگیری ها در یمن و ورود طرف های جدید به این درگیری ها بسیار مهم است. روسیه به تلاش های خود با شرکای منطقه ای برای کاهش تنش ها در یمن ادامه می دهد.

زاخارووا تصریح کرد: حل و فصل بحران یمن باید با در نظر گرفتن منافع تمام طرف های درگیر صورت بگیرد.