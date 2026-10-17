سیدرضا صدرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم جنگ یمن و حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، اظهار کرد: پس از سال‌ها جنگ مستمر در یمن، چند ماه قبل و در پی بمباران شدید باند فرودگاه صنعا، دولت مستقر در صنعا تصمیم گرفت در واکنش به محاصره و اقدامات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، عملیات نظامی قابل‌توجهی انجام دهد.



کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: دولت صنعا از آن زمان تاکنون، ضمن تأکید بر اینکه تمایلی به تداوم جنگ ندارد، آمادگی خود را برای دفاع از استقلال یمن و مشارکت در گفت‌وگوهای یمنی ـ یمنی اعلام کرده است. هم‌زمان، ارتش یمن نیز اقداماتی را با هدف عقب راندن نیروهای متجاوز و هدف قرار دادن مراکز راهبردی عربستان سعودی انجام داده است.



صدرالحسینی با اشاره به پیامدهای این اقدامات نظامی، گفت: حملات صورت‌گرفته بر فعالیت برخی فرودگاه‌های عربستان، از جمله فرودگاه ریاض، و همچنین تأسیسات و پروژه‌های نفتی آرامکو در مناطق مختلف این کشور تأثیر گذاشته و به کاهش صادرات نفت عربستان منجر شده است.



وی با تأکید بر اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه، تصریح کرد: با توجه به جایگاه ایران در منطقه و روابط این کشور با دولت نجات ملی یمن، ضروری است کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی و دولت نجات ملی یمن، از ظرفیت‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای حفظ صلح و امنیت منطقه بهره بگیرند.



این کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی صلح‌طلبانه و انسان‌دوستانه و با تأکید بر استقلال کشورهای منطقه، تلاش کرده است از طریق تماس‌های دیپلماتیک با عربستان سعودی، زمینه توجه به استقلال یمن و آغاز گفت‌وگوهای یمنی ـ یمنی را فراهم کند.



وی خاطرنشان کرد: این تلاش‌های دیپلماتیک همچنان ادامه دارد، اما با وجود کاهش درگیری‌ها در برخی مناطق، منازعات نظامی در یمن هنوز به‌طور کامل پایان نیافته است.



صدرالحسینی در پایان تأکید کرد: همان‌طور که دولت و ارتش یمن نیز اعلام کرده‌اند، پایان جنگ نابرابر ائتلاف به رهبری عربستان علیه مردم یمن، در گرو احترام به استقلال این کشور، فراهم شدن زمینه گفت‌وگوهای یمنی ـ یمنی و پیگیری راهکارهای دیپلماتیک است.