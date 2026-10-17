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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

شیرزادی: اسکیت هنری ایران را ارتقا می‌دهیم

شیرزادی: اسکیت هنری ایران را ارتقا می‌دهیم

اصفهان- سرپرست انجمن اسکیت هنری کشور از برنامه‌ریزی منسجم برای ارتقای این رشته ورزشی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان شیرزادی در حاشیه مسابقات اسکیت هنری منطقه مرکز کشور به میزبانی اصفهان، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه این رشته اظهار کرد: اسکیت هنری یکی از رشته‌های زیبا، اصیل و پرطرفدار خانواده اسکیت است که خوشبختانه در کشورمان نیز از محبوبیت و ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است.

وی افزود: متأسفانه یکی از چالش‌های این رشته در سال‌های گذشته، نبود برنامه منسجم و تقویم مشخص مسابقاتی و آموزشی بوده است؛ اما با رویکرد جدید فدراسیون، این اطمینان را می‌دهیم که اسکیت هنری ایران از این پس با برنامه‌ریزی هدفمند و تقویمی مشخص پیش خواهد رفت.

سرپرست انجمن اسکیت هنری کشور با تمجید از نگاه حمایتی و انگیزه‌بخش رئیس فدراسیون در زمینه افزایش رویدادهای ورزشی تصریح کرد: خوشبختانه طی سه ماه گذشته شاهد برگزاری دومین رویداد اسکیت هنری در کشور هستیم؛ نخستین مسابقات به میزبانی استان مرکزی برگزار شد و اکنون استان اصفهان میزبان دومین رویداد است. این روند بیانگر توجه جدی مدیریت جدید فدراسیون به فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها و ایجاد نشاط و انگیزه در میان ورزشکاران این رشته است.

شیرزادی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح فنی اسکیت هنری خبر داد و گفت: به‌زودی دوره‌های بازآموزی داوری و مربیگری این رشته با هدف به‌روزرسانی دانش تخصصی و ارتقای کیفیت آموزش و قضاوت برگزار خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از هیأت اسکیت استان اصفهان و عوامل اجرایی مسابقات، از میزبانی شایسته و تلاش‌های صورت‌گرفته برای برگزاری مطلوب رقابت‌های اسکیت هنری منطقه مرکز کشور تقدیر کرد.

کد مطلب 6979956

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