به گزارش خبرگزاری مهر، سامان شیرزادی در حاشیه مسابقات اسکیت هنری منطقه مرکز کشور به میزبانی اصفهان، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای توسعه این رشته اظهار کرد: اسکیت هنری یکی از رشته‌های زیبا، اصیل و پرطرفدار خانواده اسکیت است که خوشبختانه در کشورمان نیز از محبوبیت و ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است.

وی افزود: متأسفانه یکی از چالش‌های این رشته در سال‌های گذشته، نبود برنامه منسجم و تقویم مشخص مسابقاتی و آموزشی بوده است؛ اما با رویکرد جدید فدراسیون، این اطمینان را می‌دهیم که اسکیت هنری ایران از این پس با برنامه‌ریزی هدفمند و تقویمی مشخص پیش خواهد رفت.

سرپرست انجمن اسکیت هنری کشور با تمجید از نگاه حمایتی و انگیزه‌بخش رئیس فدراسیون در زمینه افزایش رویدادهای ورزشی تصریح کرد: خوشبختانه طی سه ماه گذشته شاهد برگزاری دومین رویداد اسکیت هنری در کشور هستیم؛ نخستین مسابقات به میزبانی استان مرکزی برگزار شد و اکنون استان اصفهان میزبان دومین رویداد است. این روند بیانگر توجه جدی مدیریت جدید فدراسیون به فعال‌سازی ظرفیت استان‌ها و ایجاد نشاط و انگیزه در میان ورزشکاران این رشته است.

شیرزادی همچنین از برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح فنی اسکیت هنری خبر داد و گفت: به‌زودی دوره‌های بازآموزی داوری و مربیگری این رشته با هدف به‌روزرسانی دانش تخصصی و ارتقای کیفیت آموزش و قضاوت برگزار خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از هیأت اسکیت استان اصفهان و عوامل اجرایی مسابقات، از میزبانی شایسته و تلاش‌های صورت‌گرفته برای برگزاری مطلوب رقابت‌های اسکیت هنری منطقه مرکز کشور تقدیر کرد.