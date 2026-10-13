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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۳

مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود

مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان- رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان، از برگزاری مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری مرکز کشور در این استان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اکبری اظهار کرد: مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری مرکز کشور با حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار خانم از استان‌های مختلف، روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های اصفهان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و کرمانشاه حضور خواهند داشت و برای نمایش توانمندی‌های خود در رشته اسکیت هنری به رقابت می‌پردازند.

مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود

رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات منطقه‌ای تصریح کرد: توسعه رقابت‌های ورزشی، شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد فرصت برای حضور ورزشکاران در رویدادهای رقابتی و گسترش تعامل میان هیأت‌های استانی از اهداف برگزاری این مسابقات است.

اکبری ابراز امیدواری کرد: میزبانی این رویداد، زمینه‌ساز رشد و توسعه هرچه بیشتر رشته اسکیت هنری و ارتقای سطح فنی ورزشکاران کشور باشد.

کد مطلب 6976255

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