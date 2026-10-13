به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام اکبری اظهار کرد: مسابقات منطقه‌ای اسکیت هنری مرکز کشور با حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار خانم از استان‌های مختلف، روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این رقابت‌ها ورزشکارانی از استان‌های اصفهان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و کرمانشاه حضور خواهند داشت و برای نمایش توانمندی‌های خود در رشته اسکیت هنری به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات منطقه‌ای تصریح کرد: توسعه رقابت‌های ورزشی، شناسایی استعدادهای برتر، ایجاد فرصت برای حضور ورزشکاران در رویدادهای رقابتی و گسترش تعامل میان هیأت‌های استانی از اهداف برگزاری این مسابقات است.

اکبری ابراز امیدواری کرد: میزبانی این رویداد، زمینه‌ساز رشد و توسعه هرچه بیشتر رشته اسکیت هنری و ارتقای سطح فنی ورزشکاران کشور باشد.