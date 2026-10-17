بیکاری نیمی از ۳ هزار نابینای در سن اشتغال استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر هومنیان، صبح شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به چالش‌های اشتغال افراد نابینا و کم‌بینا اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، حدود ۶ هزار فرد نابینا و کم‌بینا در استان یزد شناسایی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳ هزار نفر به سن اشتغال رسیده‌اند و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از آنان شاغل هستند.

وی با بیان اینکه اشتغال افراد دارای معلولیت، به‌ویژه نابینایان، به همکاری همه بخش‌های جامعه نیاز دارد، افزود: با وجود وضعیت مناسب اشتغال در استان یزد، بهره‌گیری از ظرفیت افراد نابینا و کم‌بینا در بازار کار با محدودیت‌هایی مواجه است و باید برای رفع این موانع چاره‌اندیشی شود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: در جلسه شورای اشتغال استان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواسته شد ظرفیت‌های موجود در ساختار اداری خود را برای ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با توانمندی‌های نابینایان شناسایی و معرفی کنند.

هومنیان با اشاره به عملکرد اشتغال‌زایی بهزیستی در سال گذشته گفت: با استفاده از ابزارهایی مانند پرداخت حق بیمه سهم کارفرما، حمایت از بیمه خویش‌فرمایی و تسهیلات اشتغال‌زایی، در سال گذشته بیش از هزار فرصت شغلی در چارچوب تعهدات این مجموعه ایجاد شد؛ با این حال، تحقق اهداف تعداد کمی اشتغال به‌تنهایی به معنای رفع مشکلات اشتغال گروه‌های خاصی از جامعه هدف نیست.

وی تصریح کرد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ظرفیت‌های شغلی قابل شناسایی در دستگاه‌های اجرایی برای نابینایان محدود است و حتی اگر این ظرفیت‌ها افزایش یابد، همچنان بخش قابل‌توجهی از افراد جویای کار به فرصت‌های شغلی نیاز خواهند داشت.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با تأکید بر ضرورت مشارکت صنایع و بخش خصوصی در این زمینه خاطرنشان کرد: پیشنهادهایی درباره استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و اختصاص بخشی از فرصت‌های استخدامی به افراد دارای معلولیت، با اولویت نابینایان، مطرح شده است که پیگیری این موضوع می‌تواند به توسعه فرصت‌های شغلی برای این گروه کمک کند.

پیشگیری از نابینایی با غربالگری به‌موقع

هومنیان در بخش دیگری از سخنان خود، پیشگیری از نابینایی و کم‌بینایی را از اولویت‌های بهزیستی دانست و گفت: غربالگری بینایی کودکان یکی از برنامه‌های مهم این مجموعه است و تشخیص به‌موقع مشکلات بینایی و ارجاع کودکان برای دریافت خدمات درمانی می‌تواند از بروز بخشی از موارد نابینایی پیشگیری کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌ها در این طرح افزود: آگاهی‌رسانی درباره ضرورت غربالگری کودکان سه تا هفت سال و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای تشویق خانواده‌ها به مشارکت در این برنامه، نقش مهمی در اثربخشی اقدامات پیشگیرانه دارد.

مناسب‌سازی و فرهنگ‌سازی برای حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت

مدیرکل بهزیستی استان یزد همچنین با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی محیط‌های شهری برای افراد دارای معلولیت اظهار کرد: فراهم‌کردن امکان حضور و استفاده برابر از امکانات شهری برای همه شهروندان، از الزامات توسعه اجتماعی است و باید برای رفع موانع پیش‌روی افراد دارای معلولیت در فضاهای عمومی اقدام شود.

هومنیان با بیان اینکه توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که همه افراد جامعه بتوانند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند، افزود: نمی‌توان جامعه‌ای را توسعه‌یافته دانست که بخشی از شهروندان آن به دلیل محدودیت‌های محیطی و اجتماعی از حضور مؤثر در جامعه محروم باشند.

وی بر نقش رسانه‌ها در اصلاح نگرش‌های اجتماعی نسبت به افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: معلولیت نباید زمینه‌ساز حذف افراد از فرصت‌های اجتماعی شود و فرهنگ‌سازی عمومی می‌تواند به افزایش پذیرش اجتماعی و فراهم‌شدن زمینه مشارکت بیشتر این افراد کمک کند.